V gréckej Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, slávnosť sa pre nepriazeň počasia konala v múzeu

Olympijský oheň pre zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo zapálili v starovekej Olympii v Grécku, no kvôli dažďu sa tradičný ceremoniál presunul z ruín Chrámu Héry do archeologického múzea, kde sa nachádza slávna socha Hermesa a dieťaťa Dionýza od Praxitela.
Ktoré známe mená ako prvé ponesú pochodeň s ohňom pre ZOH 2026?
Grécky bronzový medailista z OH 2024 v rýchlostnej kanoistike Petros Gaidatzis bol vybraný za prvého nositeľa pochodne na gréckej časti štafety. Pôvodne mal túto úlohu plniť grécko-americký lyžiar A.J. Ginnis, ktorý sa však zranil počas tréningu. Medzi ďalších prvých nositeľov pochodne patria bývalá talianska majsterka sveta v bežeckom lyžovaní Stefania Belmondová a sánkarska legenda Armin Zoeggeler.
Po slávnostnom odovzdaní fakle 4. decembra na Panatenajskom štadióne v Aténach, kde sa v roku 1896 obnovili moderné olympijské hry, sa štafeta presunie do Ríma a následne prejde 12-tisíc kilometrov cez talianske mestá a archeologické lokality vrátane Pompejí.
ZOH 2026 sa uskutočnia od 6. do 22. februára, paralympijské hry od 6. do 15. marca. Podujatia sa budú konať v rozsiahlej oblasti od Milána až po Dolomity v severovýchodnom Taliansku.
Ľadové športy budú v Miláne, zatiaľ čo v Bormiu a Cortine sa uskutočnia alpské lyžiarske disciplíny. Biatlon bude v Anterselve a severské lyžovanie vo Val di Fiemme, pričom Livigno bude hostiť snouboarding a akrobatické lyžovanie.
Organizátori plánujú vyrobiť 2,4 milióna kubických metrov umelého snehu, čo si vyžiada 948-tisíc kubických metrov vody. Taliansko je najväčším používateľom umelého snehu v Európe, pričom viac ako 90 percent jeho lyžiarskych tratí je vybavených systémami na výrobu umelého snehu.
Podľa štúdie z decembra 2024 publikovanej v International Journal of Climatology sa snehová pokrývka v talianskych Alpách za posledných 100 rokov znížila na polovicu.