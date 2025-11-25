V gréckej Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, slávnosť sa pre nepriazeň počasia konala v múzeu

ZOH 2026 sa na severe Talianska uskutočnia od 6. do 22. februára, paralympijské hry od 6. do 15. marca.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Olympijský oheň
Grécky veslár Petros Gaidatzís (vľavo) a herečka Mary Minaová v gréckej Olympii počas zapálenia ohňa pre ZOH 2026. Foto: SITA/AP
Grécko Ostatné športy Ostatné športy z lokality Grécko

Olympijský oheň pre zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo zapálili v starovekej Olympii v Grécku, no kvôli dažďu sa tradičný ceremoniál presunul z ruín Chrámu Héry do archeologického múzea, kde sa nachádza slávna socha Hermesa a dieťaťa Dionýza od Praxitela.

Grécky bronzový medailista z OH 2024 v rýchlostnej kanoistike Petros Gaidatzis bol vybraný za prvého nositeľa pochodne na gréckej časti štafety. Pôvodne mal túto úlohu plniť grécko-americký lyžiar A.J. Ginnis, ktorý sa však zranil počas tréningu. Medzi ďalších prvých nositeľov pochodne patria bývalá talianska majsterka sveta v bežeckom lyžovaní Stefania Belmondová a sánkarska legenda Armin Zoeggeler.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Po slávnostnom odovzdaní fakle 4. decembra na Panatenajskom štadióne v Aténach, kde sa v roku 1896 obnovili moderné olympijské hry, sa štafeta presunie do Ríma a následne prejde 12-tisíc kilometrov cez talianske mestá a archeologické lokality vrátane Pompejí.

ZOH 2026 sa uskutočnia od 6. do 22. februára, paralympijské hry od 6. do 15. marca. Podujatia sa budú konať v rozsiahlej oblasti od Milána až po Dolomity v severovýchodnom Taliansku.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ľadové športy budú v Miláne, zatiaľ čo v Bormiu a Cortine sa uskutočnia alpské lyžiarske disciplíny. Biatlon bude v Anterselve a severské lyžovanie vo Val di Fiemme, pričom Livigno bude hostiť snouboarding a akrobatické lyžovanie.

Organizátori plánujú vyrobiť 2,4 milióna kubických metrov umelého snehu, čo si vyžiada 948-tisíc kubických metrov vody. Taliansko je najväčším používateľom umelého snehu v Európe, pričom viac ako 90 percent jeho lyžiarskych tratí je vybavených systémami na výrobu umelého snehu.

Podľa štúdie z decembra 2024 publikovanej v International Journal of Climatology sa snehová pokrývka v talianskych Alpách za posledných 100 rokov znížila na polovicu.

Firmy a inštitúcie: MOV Medzinárodný olympijský výbor
Okruhy tém: Olympijská pochodeň ZOH 2026 ZOH 2026 v Taliansku
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk