Fehérváry predĺžil zmluvu s Washingtonom. Dokedy má v zámorí istotu?

Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry má v zámorskej NHL zaistenú budúcnosť do leta 2033. Dvadsaťpäťročný rodák z Bratislavy podpísal s vedením klubu Washington Capitals nový kontrakt, ktorý vstúpi do platnosti o rok a potrvá sedem sezóny.

Aktuálne má Fehérváry kontrakt ešte na sezónu 2025/2026, po jej skončení začne platiť nový kontrakt v celkovej hodnote 42 miliónov dolárov.

The #ALLCAPS are signing 25 y/o RFA D Martin Fehervary to a 7 year $6M Cap Hit contract extension

Deal covers 1 year of RFA and 6 UFA years.

25P in 81GP.

Rep’d by Claude Lemieux @4sportshockey https://t.co/DAMhS7DCG3

— PuckPedia (@PuckPedia) July 1, 2025