Martin Fehérváry: S Ovečkinom som sa o vojne nebavil ani raz (rozhovor V športovom SITE)

Nechýba v šesťčlennej nominácii Slovenska na zimné olympijské hry 2026 v Taliansku. V zámorskej hokejovej NHL má ako jeden z mála korčuliarov spod Tatier vypracovanú stabilnú pozíciu. V uplynulej edícii prežil vynikajúcu základnú časť, počas ktorej sa darilo jemu i jeho zamestnávateľovi Washingtonu Capitals. Už asi tušíte, že hosťom najnovšieho vydania pravidelnej relácia V športovom SITE bol obranca Martin Fehérváry.

Zranenie v najmenej vhodnej dobe

Na play-off však nebude 25-ročný rodák z Bratislavy spomínať v najlepšom. V treťom zápase série 1. kola proti Columbusu si totiž poranil meniskus v kolene a do hry už v sezóne nezasiahol. Capitals napokon vo vyraďovačke neuspeli, keďže v 2.kole bol nad ich sily tím Caroliny. „Aktuálne sa cítim lepšie. Dokonca koleno je v takom stave, že v júli by som mal už ísť na ľad. Novú sezónu by som teda mal stihnúť. Moje zranenie prišlo v najmenej vhodnom čase, ale stále som v takom veku, aby som mohol byť nastavený tak, že sa mi Stanley Cup jedného dňa podarí získať,“ povedal „Fehy“ pre agentúru SITA.

Ovečkin ako spoluhráč

Ročník 2024/2025 budú fanúšikova tímu z hlavného mesta USA vnímať aj s odstupom času ako unikátny, keďže v úvode apríla ruský zakončovateľ Alexander Ovečkin prekonal legendárneho Wayna Gretzkého v počte nastrieľaných gólov profilige. „Je neuveriteľné čo sa mu podarilo. S odstupom času to vnímať ešte špeciálnejšie. Uvedomujem si koľko za tým bolo driny. Alex je super chlapík do kabíny. Vychádzame spolu výborne, pretože je veľký srandista,“ uviedol na adresu spoluhráča a doplnil: „Politiku a vojnu v kabíne vôbec neriešime. Priznám sa, že som sa s ním o vojnovom konflikte na Ukrajine ani raz nebavil a vlastne ani nechcem.“

Na snímke Alexander Ovečkin a Martin Fehérváry v dresoch Washingtonu Capitals. Foto: SITA(AP Photo/Nick Wass

Stabilita vo Washingtone

Fehérvárymu na konci nasledujúcej sezóny končí vo Washingtone zmluva. Komunikácia s klubom o podpise novej už v istých kontúrach prebehla a Martin sa netají tým, že by rád v klube zotrval aj na dlhšie obdobie. „Washington je môj druhý domov. Novú zmluvu síce ešte nemám, ale verím, že sa dohodneme. Je mi veľmi sympatické ak jeden hráč strávi celú kariéru v jednom klube. Ak by sa to podarilo mne, tak by som bol najšťastnejší. V podobnej polohe je napríklad aj Erik Černík. Hokejová kariéra však vie byť aj nevyspytateľná, takže uvidíme, čo čas prinesie,“ povedal odchovanec hokejovej školy Svišť, v ktorej v minulosti povyrastali takí hráči ako Adam Ružička, Filip Krivošík či Jakub Lacka.

Olympiáda ako extra motivácia

Okrem doliečenia kolena, novej sezónnej výzvy vo Washingtone a rokovaní o novom kontrakte čaká Fehérváryho aj účasť na olympiáde v Taliansku. „Ja som vlastne ešte nič veľké doteraz nevyhral, takže by som bol veľmi šťastný ak by to prišlo na olympiáde. Nikdy som pod piatimi kruhmi nehral, takže je to extra motivácia. Verím, že spravíme dobrú partiu, že sa mladí hráči ešte herne posunú a naberú skúsenosti. Ak sa to správne namieša, neviem prečo by sme nemohli byť úspešní,“ povedal defenzívne ladený zadák, ktorý sa logicky pre zranenie nepredstavil ani na MS 2025 vo Švédsku a Dánsku.

Sprava v popredí: Martin Fehérváry zo Slovenska a Hugo Gallet z Francúzska počas zápasu Francúzsko – Slovensko základnej B-skupiny majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2024 v Českej republike. Ostrava, Česká republika, 18. máj 2024. Foto: SITA/Martin Medňanský

Komunikácia so Šatanom

Jeho meno však počas šampionátu v médiách rezonovalo. Martin totiž poskytol vyjadrenie na adresu komunikácie prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a zároveň generálneho manažéra reprezentácie Miroslava Šatana s hráčmi v zámorí. „Svoj pohľad som nezmenil. V dnešnej dobe má už každý mobilný telefón. Nie je nás v NHL a AHL tak veľa. A tiež si nemyslím, že by tento typ návštevy niečo zmenil na našom postoji v súvislosti s účasťou či neúčasťou na MS. Aspoň u mňa to tak je, samozrejme ostatní chalani to môžu vnímať inak,“ uzavrel Fehérváry.

