Samsung podporuje dvoch nádejných mladých olympionikov zo Slovenska a Česka, skejtbordistu a plavkyňu

Samsung Electronics, ktorý je globálnym partnerom tohtoročných olympijských a paralympijských hier, podporí dvoch lokálnych športovcov mieriacich do Paríža: najlepšieho slovenského skejtbordistu Richarda Turyho a českú plaveckú hviezdu Barboru Seemanovú. Okrem finančného príspevku ich vybaví svojimi najnovšími mobilnými zariadeniami a ďalším príslušenstvom. Chce tak inšpirovať mladú generáciu a ukázať im na príklade mladých športovcov, že nič nie je nemožné.

Samsung ako líder v technologických inováciách „vsadil“ na výnimočných športovcov, ktorí vynikajú v obľúbených športových disciplínach a patria k svetovej špičke. Ich snaha dostať sa na najväčší športový sviatok planéty je inšpiráciou pre každého, kto chce v živote napredovať.

Do Paríža má namierené aj najlepší slovenský skejtbordista

Skejtbording, ktorý sa na olympijských hrách premiérovo predstavil v Tokiu pred štyrmi rokmi, naberá na popularite najmä medzi mladými ľuďmi. Samsung by sa im rád priblížil a chce podporovať športovcov, ktorí sú pre športové komunity veľkou motiváciou. Jedným z nich je aj najvýraznejšia osobnosť slovenského skejtbordingu – Košičan Richard Tury. Má za sebou prvú časť kvalifikácie na ceste za svojím snom. Zatiaľ je v rebríčku ôsmy. Od postupu na premiérovú olympiádu a medzi 22 najlepších pretekárov ho delia ešte dve súťaže. V máji v Šanghaji a v júni v Budapešti. Richard sa tvrdo pripravuje a je odhodlaný byť prvým slovenským skejtbordistom pod piatimi kruhmi. Do Paríža mieri s otvorenou mysľou. Vie, že každá nová skúsenosť sa stáva zmysluplným úspechom, ktorý otvára nové perspektívy a nekonečné možnosti. „Rád si moje jazdy, skoky a triky zaznamenávam a zdieľam ich s fanúšikmi. Majú tak možnosť vidieť, že skejtbording je tvrdá drina, ale aj kumšt, v ktorom sa neustále zdokonaľujem už od detstva. Verím, že keď sa definitívne kvalifikujem do Paríža, moji fanúšikovia tam budú spolu so mnou aj vďaka Samsungu,“ deklaruje najväčší talent slovenského skejtbordingu. Prostredníctvom tejto atraktívnej pouličnej disciplíny chce líder v technologických inováciách poukázať na neuveriteľné odhodlanie, ktoré Richard vynakladá na to, aby sa dostal na vrchol.

Richard Tury. Foto: Tomáš Lazorík

Vodný živel v bazéne

Do Paríža má namierené aj hviezda českého plávania Barbora Seemanová. Kvalifikovala sa na 100 a 200 metrov voľný spôsob a 100 metrov motýlika. Barbora je vodný živel a veľký talent už od ranej mladosti. Má dve zlatá z olympijských hier mládeže či medaily z európskych juniorských šampionátov. Na Európskych hrách 2015 v Baku aj o rok neskôr na OH v Riu bola najmladšou členkou výpravy. V máji 2021 sa vďaka triumfu na dvojstovke stala iba treťou českou majsterkou Európy v dlhom bazéne, o pár mesiacov neskôr na hrách v Tokiu si na obľúbenej trati doplávala pre šieste miesto. „Som otvorený človek a rada zdieľam svoju plaveckú cestu za úspechom s mojimi fanúšikmi prostredníctvom sociálnych sietí. Verím, že ich motivujem nielen k pohybu, ale aj k prekonávaniu samých seba. Vďaka Samsungu ma môžu sprevádzať aj na olympiáde v Paríži, ktorú im rada sprostredkujem vďaka inovatívnym technológiám,“ hovorí talentovaná česká plavkyňa.

Barbora Seemanová. Foto: Sportegy

Sebavyjadrenie a otvorenosť v myslení

Najnovšie mobilné zariadenia a ďalšie príslušenstvo od Samsungu pomôžu Barbore a Richardovi pri sledovaní športových výkonov a ich zlepšovaní, postrážia im zdravie i spánok a budú slúžiť na zaznamenávanie diania tak, akoby sme boli v Paríži s nimi. Fanúšikovia budú môcť sledovať ich prípravu, ale aj atraktívne zákulisie olympiády. Vďaka moderným technológiám budú môcť nakrútiť a odfotografovať svojej zážitky a otvorene ich zdieľať so športovou verejnosťou. Hry v Paríži budeme môcť naplno prežívať spoločne s nimi aj vďaka Samsungu. Samsung pomáha zviditeľňovať najväčší sviatok športu praktickým a zmysluplným spôsobom už od prvej partnerskej účasti na XVIII. zimných olympijských hrách v japonskom Nagane v roku 1998. Je prirodzené, že sa so svojimi najmodernejšími technológiami a inováciami zúčastňuje aj najbližších hier v Paríži, ktoré sa začnú 26. júla. Spoločnosť chce splniť svoj sľub a zabezpečiť, že pôjde o najotvorenejšiu olympiádu v histórii. Postará sa o to aj Team Samsung Galaxy zložený z 57 olympionikov a paraolympionikov z celého sveta. Hneď niekoľko športovcov zastupuje disciplíny, ktoré tento rok oslavujú olympijskú premiéru – surfing a breakdance. Aj toto zodpovedá základným hodnotám Samsungu a podpore sebavyjadrenia. Organizátori deklarujú, že chcú maximálne otvoriť hry v Paríži a sú presvedčení, že práve hlboko zakorenená viera v otvorenosť a inovatívne mobilné technológie spoločnosti Samsung budú hrať v Paríži kľúčovú úlohu.

