Slovenskú futbalovú dvadsaťjednotku čaká v tomto roku ešte šesť duelov, štyri z nich absolvujú doma

Slovenská reprezentácia futbalistov do 21 rokov už pozná svoj program do konca aktuálneho kalendárneho roka. Zverencov trénera Jaroslava Kentoša čaká dovedna šesť duelov a štyri z nich absolvujú v domácom prostredí.

Príprava Slovákov smeruje k budúcoročným domácim majstrovstvám Európy tejto vekovej kategórie.

Naposledy podľahli Moldavsku

V prvej polovici septembra tím SR „21“ nastúpi v Budapešti proti rovesníkom domáceho Maďarska a na Cypre absolvuje súboj proti Bielorusom. Ďalšie štyri zápasy už Slováci odohrajú doma v štyroch rôznych mestách.

V októbri si v Nitre zmerajú sily s Grékmi a v Dunajskej Strede s Walesanmi, v novembri v Žiline vyzvú Holanďanov a v Trenčíne zase Portugalčanov. Informácie priniesol oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Zatiaľ ostatný duel odohral slovenský výber v júni, v Senci podľahol rovesníkom z Moldavska 0:1.

„Tak ako sme si my, tréneri, zápas s Moldavskom zanalyzovali, musíme ho zanalyzovať aj s hráčmi a spraviť výstup smerom k zápasu s Maďarskom. Už teraz vieme, že oproti zápasu s Moldavskom musíme zlepšiť našu bežeckú aktivitu. Pre porovnanie, v júnových zápasoch sme odbehali okolo 106 až 108 kilometrov, v marci proti Španielsku to však bolo vyše 120 kilometrov. Musíme sa teda prezentovať v lepšom svetle. Nebudú stačiť len prihrávky a centre do pokutového územia, ktorých sme mali proti Moldavsku dvadsaťsedem, ale je potrebné ukázať v útočnej fáze aj vyššiu kvalitu. Maďari sú bezpochyby kvalitný súper. V marci dokázali svoje oba kvalifikačné zápasy vyhrať. V ťažkej skupine so Španielskom, Škótskom a Belgickom bojujú o postup. Určite však chceme proti Maďarsku vyhrať a odčiniť tak nevydarený júnový zraz,“ upozornil asistent trénera reprezentácie Tibor Goljan. Slováci majú ako organizátor spomenutých budúcoročných ME účasť istú.

Výber miest nie je náhodný

Na margo domácich duelov proti výberom Grécka, Walesu, Holandska a Portugalska doplnil: „Sú to tímy, ktoré môžeme očakávať, že sa predstavia na majstrovstvách Európy. Tieto zápasy budú pre nás skvelou previerkou a prípravou pred budúcoročným Eurom. Rozhodne nám tieto stretnutia ukážu naše silné stránky ako aj miesta, na ktorých musíme zapracovať.“

Uvedených súperov vyzvú Slováci v rôznych lokalitách. „Výber dejísk zápasov nie je náhodný. Ide všetko o mestá a štadióny, kde sa uskutočnia o rok majstrovstvá Európy a tieto zápasy budú slúžiť aj ako test. Rovnako sme prihliadali na to, aby sme pomohli spropagovať prostredníctvom reprezentácie aj jednotlivé organizátorské mestá. V neposlednom rade sme chceli priblížiť náš reprezentačný tím do 21 rokov čo najväčšiemu počtu fanúšikov na Slovensku. Z týchto dôvodov tieto štyri zápasy odohráme v štyroch rôznych mestách,“ ozrejmil technický vedúci reprezentácie do 21 rokov Martin Hrnčír.