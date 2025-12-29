Slovenskú armádu prezbrojí spoločnosť Grand Power, Kaliňák vidí vo výrobe vlastných zbraní viacero výhod

Spoločnosť Grand Power je ako jediná zo slovenských firiem schopná prezbrojiť armádu. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) na koncoročnej tlačovej besede. Ako minister zdôraznil, pre tento rok bol v centre pozornosti profesionálny vojak. Jedna z vecí, ktorá podľa jeho slov bola pre vojakov demotivujúca bola práve výstroj.
Zbrane staré 50 rokov
Pripomenul, že vojaci doposiaľ strieľali zo samopalov vzor 58. Ide o zbrane, ktoré dnes už majú viac ako 50 rokov. Dlhodobou prioritou tak je obstaranie ručných zbraní pre vojakov. Minister si súčasne v zmysle podpory domáceho zbrojárskeho priemyslu predsavzal, že armádu bude prezbrojovať slovenská firma.
Ak si Slovensko bude vyrábať vlastné zbrane, plynie z toho podľa ministra viacero výhod, ako napríklad rýchle dodávky, rýchla dostupnosť súčiastok a tiež príspevok do slovenského HDP. Obzvlášť flexibilné riešenie je to podľa neho v prípade, že by nastal krízový stav.
Kaliňák prehovoril o rozsiahlej modernizácii letiska Sliač, Slovensko smeruje k vlastnej ochrane vzdušného priestoru
Ak ide o útočné pušky a prezbrojenie armády, minister pripomenul, že Útvar hodnoty za peniaze počas bývalej vlády stanovil, že cena za celkový nákup útočných pušiek je viac ako 160 miliónov eur. „Nám sa podarilo túto cenu drasticky znížiť,“ zdôraznil Kaliňák s tým, že sa rezortu podarilo pre vojakov vyjednať mimoriadne lacné a kvalitné zbrane slovenskej výroby, pričom ráta vo výsledku s polovičnou sumou oproti tej plánovanej.
Minister spresnil, že štúdia uskutočniteľnosti rátala s vyše 21-tisíc útočných pušiek, pričom cena za kus mala byť takmer 7 700 eur. Rezort obrany vyjednal viac ako 26-tisíc pušiek s tým, že cena za kus je 2 354 eur. Cena je už podľa slov ministra aj so základným vybavením. Holá zbraň bez príslušenstva vychádza na 1 190 eur. Súčasne ministerstvo neobstará iba plánované útočné pušky ale navyše aj o pištole, cvičné zbrane a ostreľovacie pušky.
Slovensko zásadne šetrí zdroje
Aby sa dodržal záväzok podpory domáceho zbrojárskeho priemyslu, armádu prezbrojí spoločnosť Grand Power, ktorá je podľa slov ministra jediná, ktorá je schopná zbrane vyrobiť v požadovanom množstve. Uviedol, že firma za posledných 20 rokov vyrástla na veľkú, stabilnú a spoľahlivú spoločnosť.
Vzdušný priestor treba chrániť aj počas Vianoc, Kaliňák navštívil vojakov počas sviatočnej služby – VIDEO
„Dokáže zabezpečiť všetky náhradné diely, plnohodnotný servis a zároveň ďalší vývoj zbraní na základe ďalších pripomienok od profesionálnych vojakov, ktoré vyplynú z ich používania,“ doplnil Kaliňák. Zdôraznil, že Slovensko tak nielen investuje do vlastného obranného priemyslu, ale aj zásadne šetrí zdroje.
„Nielenže sme znížili cenu o polovicu ale nakúpili sme ďaleko viacej,“ dodal minister. Súčasne spresnil, že vojaci dostanú nové zbrane v priebehu rokov 2026 a 2027, pričom v roku 2028 už prídu len zbrane do zásoby pre prípad krízových situácií.