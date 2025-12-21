Špecializovaný trestný súd má podľa Kaliňáka vážne nedostatky, jemu osobne by vraj vôbec nechýbal

Špecializovaný trestný súd si určite zaslúži nejaké zmeny, konkrétne vytvorenie kontrolných mechanizmov, ktoré by zabránili zneužívaniu práva. V diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 to povedal minister obrany Róbert Kaliňák (Smer-SD) s poukazom na fakt, že sudkyňa ŠTS Pamela Záleská bola v disciplinárnom procese uznaná za vinnú z prieťahov. Kaliňák v tejto súvislosti zdôraznil, že Záleská nepripúšťa dôkazy v prospech obžalovaných a snaží sa vždy držať stanu prokuratúre.
„To je podľa mňa neakceptovateľné, na to špecializovaný súd nebol vytvorený,“ skonštatoval minister s tým, že na zmenách sa podľa neho už pracuje. „V zásade by sa vytvoril klasický štadardný odvolací proces proti niektorým svojvoľným konaniam,“ vysvetlil Kaliňák.
Minister zároveň vyhlásil, že jemu osobne by ŠTS v rámci justičného systému nechýbal. „Myslím si, že na krajských súdoch je dostatok odborníkov, ktorí sú toto schopní riešiť,“ dodal minister obrany.