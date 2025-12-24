Vzdušný priestor treba chrániť aj počas Vianoc, Kaliňák navštívil vojakov počas sviatočnej služby – VIDEO

Vzdušný priestor treba chrániť aj počas Vianoc. Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) sa na Štedrý deň vybral za príslušníkmi Vzdušných síl SR v Mierove.
Minister sa poďakoval za to, že slovenské vzdušné sily strážia a monitorujú vzdušný priestor aj počas vianočných sviatkov. „Aj napriek tomu, že sú Vianoce, chrániť naše nebo je nevyhnutné. Preto som sa chcel poďakovať za túto službu,“ povedal minister a poprial pokojnú službu všetkým príslušníkom Ozbrojených síl SR, ako aj iných ozbrojených zborov, či už sú to policajti či príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Spomenul tiež službu hasičov, záchranárov a všetkých tých, ktorí majú službu počas Vianoc a starajú sa o to, aby chod Slovenska ani na chvíľu nezastal.