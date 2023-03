Slovensko v roku 2022 zaznamenalo druhý najvyšší počet úmrtí v povojnovej histórii, COVID-19 bol piatou najčastejšou príčinou

Na Slovensku zomrelo v roku 2022 takmer 60-tisíc ľudí, čo bol druhý najvyšší počet od konca druhej svetovej vojny. Úmrtnosť na Slovensku klesla medziročne takmer o pätinu, stále však bola vyššia ako pred pandémiou. Informuje o tom v tlačovej správe Vladimíra Orgoňová, hovorkyňa Štatistického úradu (ŠÚ) SR, podľa ktorej v porovnaní s rokmi pred pandémiou mal najväčšiu nadúmrtnosť Bratislavský a Trnavský kraj.

Pandémia COVID-19

Po zohľadnení počtu obyvateľov však najhoršia situácia bola v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji. Štatistický úrad SR aktuálne zverejňuje definitívne údaje o počtoch zomretých podľa príčin úmrtí v SR za celý rok 2022.

COVID-19 spôsobil úmrtie 2,8 tisícom ľudí, a bol tak piatou najčastejšou príčinou smrti v minulom roku. Na Slovensku v roku 2022 zomrelo 59,6 tisíca ľudí, čo bolo o 19 percent menej ako v roku 2021. Napriek tomuto poklesu však Slovensko opäť zaznamenalo nadúmrtnosť, počet zomretých bol o 11 percent vyšší ako hodnoty päťročného priemeru rokov 2015-19 pred nástupom pandémie.

„Vplyv pandémie na spoločnosť v roku 2022 výrazne klesol, ale mierna nadúmrtnosť v porovnaní s päťročným priemerom pred pandémiou na Slovenku pretrvala. Počet zomretých bol stále druhý najvyšší od konca druhej svetovej vojny,“ uviedla Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva Štatistického úradu SR.

Druhá najvyššia miera úmrtnosti

Doznievanie pandémie COVID-19 spôsobilo v minulom roku aj nadpriemernú hodnotu hrubej miery úmrtnosti. Ide o ukazovateľ, ktorý umožňuje objektívne porovnať aj úmrtnosť v krajoch, ktoré sa zásadne líšia veľkosťou a počtom obyvateľov. Počet zomretých prepočítaný na 100-tisíc obyvateľov už v roku 2020 prekročil hodnotu 1 000 úmrtí a v roku 2021 sa dokonca zvýšil až na 1 350 úmrtí, čo bola druhá najvyššia hrubá miera úmrtnosti v povojnovej histórii Slovenska.

Minulý rok opäť klesla približne na úroveň 1 100 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov Slovenska, pričom približne od 70. rokov 20. storočia do vypuknutia pandémie to bolo od 900 do 1 000 zomretých na 100-tisíc obyvateľov.

Najvyššia hrubá miera úmrtnosti bola zaznamenaná v roku 1921, keď počet zomretých na 100-tisíc obyvateľov prekročil 2,1 tisíca osôb. Z hľadiska vekových štruktúr, 78 percent všetkých úmrtí bolo u osôb v seniorskom veku, teda vo vekovej skupine (65+).

Osoby v produktívnom veku

Ich podiel v štruktúre zomretých sa počas troch rokov pandémie ešte zvýšil. V absolútnych číslach až 46,4 tisíca zomretých predstavovali osoby v seniorskom veku. Medziročne významne, viac ako o pätinu, klesla úmrtnosť v skupine mladších seniorov (od 65 do 74 rokov). Ale úmrtnosť v tejto pandémiou najviac ohrozenej vekovej skupine obyvateľstva bola stále o takmer 26 percent vyššia ako v priemere pred pandémiou.

Pozitívny v minuloročnom vývoji bol fakt, že zomrelo menej osôb v produktívnom veku (15 – 64 r.) a detí do 14 rokov, ako v posledných piatich rokoch pred pandémiou.

Počet zomretých vlani klesol dvojciferným tempom v porovnaní s rokom 2021 vo všetkých krajoch Slovenska. Zároveň však aj vo všetkých ôsmich krajoch pretrvala nadúmrtnosť v porovnaní s päťročným priemerom pred pandémiou.

Bratislavský kraj zaznamenal najvyššiu (15 percent) nadúmrtnosť v porovnaní s päťročným priemerom pred nástupom pandémie. Najviac sa priblížil počet úmrtí predpandemickým číslam v Banskobystrickom kraji, kde bola nadúmrtnosť len na úrovni sedem percent.

Rekordérom je Nitriansky kraj

Spomedzi ôsmich krajov Slovenska v roku 2022 vyššiu hodnotu hrubej miery úmrtnosti ako je slovenský priemer zaznamenali štyri kraje. Rekordérom je dlhodobo Nitriansky kraj, kde miera úmrtnosti v minulom roku predstavovala hodnotu 1 245 zomretých na 100-tisíc obyvateľov.

Horšia situácia ako v priemere na Slovensku bola aj v Banskobystrickom (1 213), Trenčianskom (1 204) a Trnavskom kraji (1 134). Najnižšiu mieru úmrtnosti zaznamenal Prešovský kraj (960 zomretých osôb na 100-tisíc obyvateľov) a Bratislavský kraj (962).

V treťom roku pandémie bolo podstatne menej úmrtí na COVID-19 ako v prvých dvoch rokoch. Napriek nižšiemu počtu úmrtí táto príčina smrti pomerne významne ovplyvnila aj v roku 2022 vývoj úmrtnosti na Slovensku.

Na infekciu zomrelo počas minulého roka 2,8 tisíca osôb. Bola to len pätina z rekordného počtu úmrtí v roku 2021, avšak, s takmer 5 percentným podielom na celkom počte zomretých bol COVID-19 piatou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku v roku 2022.

Situácia sa odlišovala podľa krajov

Najvyšší podiel zomretých na infekciu COVID-19 predstavovali ľudia vo vekovej skupine starších seniorov (75 a viacroční), tvorili približne dve tretiny covidových úmrtí (1,7 tisíca). Súčasne COVID-19 spôsobil 51 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov (celkovo, za všetky príčiny smrti, zaznamenala SR 1 097 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov).

Situácia sa však odlišovala podľa krajov. Najhoršia situácia bola rovnako ako rok predtým v Trenčianskom kraji, kde na COVID-19 zomrelo 87 osôb na 100-tisíc obyvateľov. Naopak, najmenej infekcia zasiahla do úmrtnosti v Košickom regióne, kde to bolo len 36 zomretých na 100-tisíc obyvateľov.

Dominovali tradičné príčiny

V štruktúre úmrtí dominovali na Slovensku tradičné príčiny úmrtí. Na choroby obehovej sústavy zomrelo v roku 2022 takmer 26,7 tisíca osôb a na celkovom počte zomretých sa podieľali 45 percent. Aj keď počet ochorení obehovej sústavy medziročne klesol, významne sa podieľal na zvýšení celkovej nadúmrtnosti v roku 2022.

V porovnaní s predpandemickým obdobím bol počet úmrtí na choroby obehového systému vyšší o 4 percentá. Ešte viac ako choroby obehového systému zvýšili celkovú nadúmrtnosť úmrtia spôsobené ochoreniami dýchacej sústavy.

Tie zaznamenali veľmi vysoký, takmer 41 percentný nárast počtu úmrtí voči obdobiu pred pandémiou. Aj tu môže časť tak vysokej nadúmrtnosti súvisieť s koronavírusom. Na choroby dýchacej sústavy zomrelo vlani 5,6 tisíca osôb (9 percent zo všetkých úmrtí) a boli tak treťou najčastejšou príčinou úmrtí v SR.

Nádory a choroby tráviacej sústavy

Z analýzy počtu úmrtí podľa príčin, ktoré sa klasifikujú podľa 22 skupín ochorení Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH), mierne klesol počet úmrtí na druhú najčastejšiu príčinu smrti – nádory. V porovnaní s päťročným priemerom pred pandémiou, v roku 2022 predstavoval ich pokles viac ako štyri percentá, keď tejto príčine smrti podľahlo 13-tisíc ľudí (22 percent zo všetkých úmrtí).

Štvrtou najčastejšou príčinou úmrtí boli choroby tráviacej sústavy (necelých šesť percent úmrtí), ktoré v roku 2022 zaznamenali 15-percentný nárast voči obdobiu pred pandémiou.