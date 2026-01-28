Slovensko sa za súčasných podmienok k Trumpovej Charte Rady mieru nepripojí, dôvodom je najmä vysoký finančný príspevok

Vláda schválila návrh stanoviska k Charte Rady mieru (Board of Peace Charter), za súčasných podmienok sa k nej nateraz nepripojí. Okrem iného argumentuje výškou požadovaného finančného príspevku. Ministrovi zahraničných vecíJurajovi Blanárovi (Smer-SD), ktorý stanovisko na rokovanie vládneho kabinetu predložil tiež uložila sledovať a vyhodnocovať implementáciu Charty Rady mieru a v prípade zásadného vývoja informovať vládu Slovenskej republiky.
Zaistenie globálneho mieru
Ako vyplýva zo schváleného materiálu, jeho cieľom je poskytnúť informáciu k iniciatíve prezidenta Spojených štátov amerických (USA)Donalda Trumpa na založenie Rady mieru, opis cieľov Charty Rady mieru, jej hlavných úloh a členstva v Rade mieru. Jeho obsahom je posúdenie Charty Rady mieru, ktorej zámerom je vytvoriť politicko-strategickú medzinárodnú organizáciu Radu mieru.
Fico navrhuje odmietnuť členstvo v Trumpovej Rade mieru, OSN nechce nahrádzať novými inštitúciami
Ako konštatuje schválený materiál, slovenská vláda, v rámci svojej suverénnej zahraničnej politiky na „štyri svetové strany“, s veľkým záujmom sleduje vývoj okolo novej iniciatívy amerického prezidenta zameranej na zaistenie globálneho mieru a bezpečnosti. K iniciatíve pristupuje s plnou vážnosťou a rešpektom.
„Slovenská republika bola dňa 20. januára 2026 oslovená zo strany Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Bratislave s návrhom na pristúpenie Slovenskej republiky k Charte Rady mieru (Board of Peace Charter). Pre vládu Slovenskej republiky je a ostáva základným dokumentom upravujúcim mierové spolunažívanie štátov a národov Charta OSN, ktorej zásady, predovšetkým dôraz na riešenie sporov mierovými prostriedkami a zrieknutie sa zneužitia v medzinárodných vzťahoch hrozby silou proti suverénnemu štátu a osobitne so zámerom násilnej zmeny hraníc, sú dlhodobými principiálnymi záujmami Slovenskej republiky,“ píše sa v materiáli.
Predsedať rade má Trump
Ako ďalej ozrejmuje, cieľom iniciatívy USA pomenovanej ako Charta je vytvoriť Radu mieru, ktorá má právnu podobu politicko-strategickej medzinárodnej organizácie, a ktorej právny základ vychádza z rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2803.
Európa sa bez Spojených štátov nemôže ubrániť, hovorí generálny tajomník NATO
„Táto rezolúcia umožňuje vznik Rady mieru a autorizuje aj zriadenie dočasnej Medzinárodnej stabilizačnej sily v pásme Gazy. Medzi hlavné úlohy Rady mieru má patriť podpora stability, obnovenie spoľahlivej a zákonnej správy vecí verejných a zabezpečenie trvalého mieru v pásme Gaze a podľa Charty i v iných oblastiach postihnutých alebo ohrozených ozbrojeným konfliktom. Na tento účel môže Rada mieru vykonávať mierotvorné funkcie schválené na základe Charty Rady mieru,“ uvádza schválený materiál.
Rade má predsedať Trump, ktorý zo svojej pozície bude prizývať členov, v rade by jednotlivé štáty mali byť zastúpené na úrovni hláv štátu alebo najvyšším predstaviteľom vlády.
Prezident Pellegrini žiada analýzu dokumentov k prípadnému zapojeniu Slovenska do Rady mieru
„Charta Rady mieru explicitne nevyžaduje, aby sa členské štáty Rady zúčastňovali na prípadných mierových operáciách automaticky, tzn. bez predchádzajúceho súhlasu svojich národných zákonodarných, resp. exekutívnych orgánov. Členstvo v Rade mieru je časovo obmedzené na tri roky od nadobudnutia platnosti Charty Rady mieru a môže byť predĺžené rozhodnutím predsedu, pričom toto obmedzenie sa neuplatní na členské štáty, ktoré počas prvého roka členstva prispejú na činnosť Rady mieru sumou viac ako jedna miliarda USD. Z hľadiska slovenského zmluvného práva je charta medzinárodnou zmluvou podľa Ústavy SR, z ktorej vzniká Slovenskej republike členstvo v medzinárodnej organizácii, a na ktorej platnosť sa pred ratifikáciou prezidentom Slovenskej republiky vyžaduje súhlas Národnej rady SR. Súčasne je potrebné, aby Národná rada SR rozhodla podľa Ústavy Slovenskej republiky o tom, že táto medzinárodná zmluva má prednosť pred zákonmi Ústavy Slovenskej republiky z dôvodu, že z kategórií vymedzených v Ústave Slovenskej republiky ide o medzinárodnú zmluvu, na vykonanie ktorej nie je potrebný zákon,“ uvádza materiál.
Nové globálne štruktúry
Vláda tiež pripomenula, že Slovensko bolo v minulosti súčasťou medzinárodných koalícií, ktoré podporili vojenské zásahy bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN pod zámienkou humanitárnych a preventívnych intervencií, ako príklady uvádza Kosovo v roku 1999 a Irak v roku 2003, v dôsledku čoho podľa nej dnes čelíme bezprecedentnej erózii základných princípov medzinárodného a medzinárodného humanitárneho práva.
Trump: Putin súhlasil so vstupom do „Rady mieru“. Ak by som mal pozvať iba neviniatka, veľa by ich nebolo
„Vytváranie nových globálnych bezpečnostných štruktúr pre zaistenie mieru a bezpečnosti vo svete a členstvo v nich je otázka nanajvýš dôležitá, ku ktorej vláda Slovenskej republiky pristupuje dôsledne, zodpovedne a po komplexnom zvážení dopadov, ktoré vyhodnocuje aj vo vzťahu k úsiliu Slovenskej republiky získať nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN v rokoch 2028-2029. Vláda Slovenskej republiky, s prihliadnutím na eróziu medzinárodného práva a prehlbujúcu sa globálnu nestabilitu, podporuje každé relevantné úsilie na posilňovanie globálnej bezpečnostnej architektúry a stabilizáciu medzinárodno-politickej situácie,“ uvádza vláda vo svojom stanovisku.
Čo je Trumpova Rada mieru a dostalo pozvánku aj Slovensko? Maďarský premiér Orbán sa už pridal
Zdôrazňuje ale, že nové iniciatívy vo forme záväzkov podľa medzinárodného práva musia byť dôkladne posúdené. Poukazuje tiež na článok Charty OSN, podľa ktorého „ak by došlo k stretu záväzkov Organizácie Spojených národov podľa tejto Charty s ich záväzkami podľa akejkoľvek inej medzinárodnej dohody, majú prednosť záväzky podľa tejto Charty.“.
V prípade kolízie záväzkov by Slovenská republika musela v uprednostniť záväzky vyjadrené v Charte OSN. Vláda SR okrem politických aspektoch poukázala aj na perspektívny finančný aspekt členstva, respektíve termínované trojročné členstvo v prípade nižšieho finančného príspevku. Z ohľadom na konsolidáciu verejných financií by tento finančný záväzok SR nebola schopná naplniť.
„Slovenská republika bude podporovať všetky mierové iniciatívy, ktoré majú potenciál prispieť k stabilite a zároveň nie sú v rozpore s pravidlami, ktoré nás, v duchu Charty OSN z roku 1945, pomohli po hrôzach dvoch svetových vojen uchrániť od tej tretej,“ uzatvára materiál.