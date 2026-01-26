Prezident Pellegrini žiada analýzu dokumentov k prípadnému zapojeniu Slovenska do Rady mieru

Kancelária prezidenta oficiálne požiadala rezort diplomacie o sprístupnenie všetkých interných aj externých analýz, ktoré má ministerstvo k dispozícii.
Ivan Kriššák
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Peter Pellegrini
Prezident Peter Pellegrini počas slávnostného večera slovenského priemyslu a dopravy organizovaného Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy (APZD) v DoubleTree by Hilton v Bratislave. Bratislava, 10. november 2025. Foto: archívne, SITA/Kancelária prezidenta SR.
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Prezident Peter Pellegrini si vyžiadal od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR analýzu dokumentov súvisiacich s pozvaním Slovenska na zapojenie sa do iniciatívy Rady mieru. Informovala o tom v pondelok Kancelária prezidenta SR.

Čo chce vedieť prezident?

Prezident upozornil, že ak by Slovenská republika zvažovala vstup do tejto iniciatívy, jej predstavitelia musia mať k dispozícii úplné a presné informácie.

„Musíme presne vedieť, aké sú právne rámce prípadného pôsobenia v Rade mieru, aké sú na to finančné náklady a aký je ústavný postup prípadného schvaľovania prístupových dokumentov. Až po dôkladnom oboznámení sa so všetkými informáciami je možné viesť zmysluplnú diskusiu,“ uviedol Pellegrini.

Kancelária prezidenta v tejto súvislosti oficiálne požiadala rezort diplomacie o sprístupnenie všetkých interných aj externých analýz, ktoré má ministerstvo k dispozícii v súvislosti s dojednávaním príslušnej zmluvy, ako aj o vyhodnotenie možných rizík v prípade vstupu Slovenska do Rady mieru.

Vyhodnotenie možností a rizík

Zároveň žiada odpoveď na otázku, či ministerstvo považuje doručený dokument za medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 4 Ústavy SR, alebo ide o iný typ medzinárodnej zmluvy. Prezident sa zaujíma aj o to, či by si prípadná ratifikácia takejto zmluvy vyžadovala prijatie zákona podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár k preskúmaniu návrhu Rady mieru uviedol, že odborníci rezortu vyhodnocujú možnosti i riziká pozvania do zoskupenia americkou stranou.

„Na základe toho sme od utorka minulého týždňa v kontakte aj s kanceláriou prezidenta, parlamentom a úradom vlády. O výsledku budem informovať vládu, kanceláriu prezidenta a vedenie NR SR. V tejto súvislosti chcem zdôrazniť, že vláda SR pod vedením Roberta Fica podporuje všetky mierové aktivity, ale zároveň zdôrazňuje potrebu rešpektovania medzinárodného práva a rovnako posudzuje ústavný rozmer tejto otázky,“ uviedol v stanovisku Blanár.

Viac k osobe: Donald TrumpJuraj BlanárPeter Pellegrini
Okruhy tém: Americký prezident Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Prezident Slovenskej republiky Trumpova Rada mieru
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk