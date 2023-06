Slovensko potrebuje zásadnú zmenu. Možnosť bez korupcie podľa respondentov vyhrali SaS, Progresívne Slovensko a Sme rodina

Takmer 70 percent ľudí na Slovensku si myslí, že slovenská spoločnosť potrebuje zásadnú zmenu. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý realizovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame, a tiež Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) a Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV od 27. apríla do 9. mája na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov.

Potreba modernizácie

Pre modernizáciu krajiny sú podľa 63 percent respondentov potrebné reformy a investície. Potrebu modernizácie vnímajú najmä v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorú označilo 68 percent opýtaných.

Ďalších 42 percent respondentov si myslí, že modernizovať by sme mali vzdelávací systém a 31 percent účastníkov prieskumu považuje za potrebné modernizovať využívanie obnoviteľných zdrojov.

Moderné Slovensko podľa osobných preferencií respondentov je najmä bez korupcie, túto možnosť označilo 56,5 percenta z nich.

Pre necelú polovicu opýtaných je moderné Slovensko zdravé a pre bezmála 48 percent z nich energeticky sebestačné. Viac ako 42 percent účastníkov prieskumu tiež vybralo možnosť vzdelané.

Respondenti mali pri otázke, ako si podľa svojich osobných preferencií predstavujú moderné Slovensko, možnosť vybrať maximálne tri odpovede.

Korupcia, elektorát a energetická sebestačnosť

Možnosť bez korupcie vyberali najčastejšie voliči strany Sloboda a Solidarita (SaS), a to 64 percent z nich. Nasledovali voliči hnutí Progresívne Slovensko, kde túto možnosť zvolilo 59 percent voličov, a Sme rodina, kde si moderné Slovensko bez korupcie predstavuje 52 percent z nich.

Moderné Slovensko by malo byť zdravé najmä podľa elektorátu strany Hlas – sociálna demokracia, kde túto možnosť vybralo 53 percent jej voličov.

Energetickú sebestačnosť preferujú voliči hnutia Republika, a to 63 percent z nich, a tiež 59 percent voličov strany Smer – sociálna demokracia.

„Budúca politická reprezentácia by mala brať do úvahy, že respondenti naprieč politickými preferenciami za jednu z najvýznamnejších priorít pre moderné Slovensko považovali vzdelanie. To znamená, že vzdelávacie reformy a investície do vedy a výskumu by sa mali konečne presunúť z roviny programových vyhlásení do roviny reálnych priorít a implementácie,” vraví Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Zdravotníctvo ako top priorita

Štyri pätiny účastníkov prieskumu sú toho názoru, že slovenská spoločnosť sa neuberá správnym smerom. Dôveru ľudí v štát podľa nich možno zvýšiť najmä zodpovedným riadením štátnych financií.

Myslí si to viac ako 56 percent respondentov. Čosi vyše polovice opýtaných je toho názoru, že riešením je urobiť zo zdravotníctva top prioritu a viac než 46 percent si myslí, že dôveru v štát by zvýšilo zaistenie rovnosti všetkých pred zákonom.

Zvýšenie transparentnosti verejných výdavkov by zvýšilo dôveru v štát podľa viac ako 26 percent respondentov a necelá štvrtina z nich považuje za riešenie urobiť prioritu z ľudských práv a slobôd.

Zlepšenie fungovania a efektivity štátnej správy by bolo riešením podľa viac ako 21 percent účastníkov prieskumu. Vyše 13 percent z nich si vybralo i možnosť zlepšiť kvalitu práce polície a 11 percent si myslí, že dôveru v štát by mohlo zlepšiť posilnenie politického vplyvu regiónov.

Viac ako 10 percent respondentov považuje za potrebné budovať informačne objektívne verejnoprávne médiá. Respondenti si mohli vybrať maximálne tri odpovede.