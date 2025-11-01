Slovensko posiela ďalšiu humanitárnu pomoc do Gazy, loď vezie potraviny, lieky aj sušené mlieko pre deti – FOTO

Slovensko pokračuje v humanitárnej pomoci v Gaze. V spolupráci s Cyperskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi zaslalo ďalšie tri zásielky materiálnej humanitárnej pomoci. SR sa tak opäť aktívne zapojila do medzinárodného úsilia zmierňovať humanitárnu krízu v regióne.
Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) podotkol, že aj napriek prímeriu zostáva humanitárna situácia v Pásme Gazy katastrofálna.
Pomoc doručujú v spolupráci s Cyprom a SAE
„Od začiatku konfliktu odsudzujeme utrpenie nevinných civilistov a hľadáme spôsoby, ako doručiť život zachraňujúcu pomoc v mimoriadne náročných podmienkach. Opäť sa nám to podarilo – vďaka vnútroštátnej koordinácii s ostatnými rezortmi a následnej spolupráci s partnermi z Cypru a Spojených arabských emirátov,“ priblížil Blanár s tým, že na dvoch zásielkach spolupracovali Ozbrojené sily SR so Spojenými arabskými emirátmi.
Jedna zo zásielok, ktorá obsahovala takmer sedem ton základných potravín, bola doručená začiatkom októbra. Minister doplnil, že druhá zásielka je v procese doručovania pozemnou cestou v rámci operácie Chivalrous Knight. „Takmer tona ďalšej materiálnej pomoci obsahujúca potrebné lieky a deky pomôže zachrániť životy a zmierniť utrpenie ľudí,“ zdôraznil Blanár.
Slovensko chce pomáhať tam
Ako pripomenul, slovenská vláda si stanovila záväzok pomáhať tam, kde je to najnaliehavejšie. Dodávky slovenskej humanitárnej pomoci do Pásma Gazy sú podľa rezortu diplomacie príkladom toho, ako medzirezortná koordinácia na Slovensku a spolupráca s inými krajinami prináša výsledky.
Ministerstvo ďalej spresnilo, že na doručenie tretej zásielky SR využíva Cyperský námorný koridor v rámci operácie Amalthea, ktorý bol vytvorený Cyperskou republikou v spolupráci s Úradom Organizácie Spojených národov pre projektové služby (UNOPS) a ďalšími medzinárodnými partnermi s cieľom dopraviť humanitárnu pomoc do Pásma Gazy po mori.
Podľa slov Blanára sa tak využívajú všetky možnosti, ako poskytnúť pomoc. „Okrem pozemnej prepravy slovenskej pomoci dnes vyplávala loď s medzinárodnou pomocou vrátane takmer jednej tony materiálnej pomoci zo Slovenska pre Pásmo Gazy – konkrétne so sušeným mliekom pre palestínske deti,“ spresnil Blanár s tým, že je to výsledkom spolupráce, ktorá sa začína na Slovensku. Spolupracujú pritom Ministerstvo vnútra, rezort obrany, ozbrojené sily a rezort diplomacie.