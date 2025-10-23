MOV prerušil dialóg s Indonéziou o budúcich olympijských podujatiach pre zákaz izraelských športovcov

Izraelskí gymnasti nemohli súťažiť na MS v Indonézii, CAS zamietol odvolanie.
Výkonný výbor Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v prerušil dialóg s Indonéziou o možnej organizácii olympijských hier, mládežníckych olympijských hier, olympijských podujatí alebo konferencií, pokiaľ indonézska vláda neposkytne dostatočné záruky, že umožní vstup všetkým účastníkom bez ohľadu na národnosť.

Toto rozhodnutie prišlo po tom, čo Indonézia odmietla udeliť víza izraelským športovcom na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v športovej gymnastike, ktoré sa konajú od 19. do 25. októbra v Jakarte.

Izraelská gymnastická federácia sa odvolala na Športový arbitrážny súd (CAS) s požiadavkou na zaručenie účasti svojich športovcov alebo presunutie či zrušenie podujatia, no CAS odvolanie zamietol.

MOV zdôraznil, že „všetci oprávnení športovci, tímy a funkcionári musia mať možnosť zúčastniť sa medzinárodných športových súťaží bez akejkoľvek diskriminácie zo strany hostiteľskej krajiny“.

MOV tiež odporučil všetkým medzinárodným federáciám, aby neorganizovali žiadne medzinárodné športové podujatia v Indonézii, kým nebude situácia vyriešená.

Indonézska vláda odmietla vstup izraelských gymnastov na znak podpory Palestínčanov. V minulosti už Indonézia stratila práva na organizáciu MS futbalistov do 20 rokov a Svetových plážových hier ANOC kvôli podobným sporom o účasť Izraela.

V súčasnosti v Gaze platí prímerie po konflikte medzi Izraelom a Hamasom.

