Slovensko počas ZOH 2026 konečne oslavuje medailu. Striebro v biatlone však prišlo s výrazným oneskorením - FOTO

Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo v nedeľu počas biatlonového programu v Anterselve.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Milan Cortina Olympics Biathlon
Strieborný medailista Pavol Hurajt zo Slovenska v biatlone s hromadným štartom na 15 kilometrov zo zimných olympijských hier 2010 vo Vancouveri gestikuluje počas slávnostného odovzdávania medailí na zimných olympijských hrách 2026 v talianskej Anterselve v nedeľu 15. februára 2026. Foto: SITA/AP
Taliansko Biatlon Biatlon z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Slovensko sa v priebehu zimných olympijských hier v Miláno a Cortina d’Ampezzo napokon dočkalo medailovej radosti. Nešlo však o úspech zo súťaží aktuálneho programu, ale o dodatočne priznaný výsledok zo ZOH 2010 vo Vancouveri. Bývalý biatlonista Pavol Hurajt si po šestnástich rokoch prevzal striebornú olympijskú medailu, ktorá mu patrila po úpravách výsledkov.

Zlatú medailu má legendárny Fourcade

Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo v nedeľu počas biatlonového programu v Anterselve. Slovenská vlajka tak počas ZOH 2026 v Taliansku predsa len figurovala pri dekorovaní olympijských medailistov, hoci išlo o výsledok spred viac ako dekády a pol.

Hurajt, pôvodne tretí muž pretekov s hromadným štartom na 15 kilometrov, sa posunul na striebornú priečku po tom, ako ruského víťaza Jevgenija Usťugova definitívne diskvalifikovali za porušenie antidopingových pravidiel. Rozhodnutia potvrdili Medzinárodná biatlonová únia aj Medzinárodný olympijský výbor.

Fotogaléria k článku:

Bývalý biatlonista Pavol Hurajt si na ZOH 2026 Miláno/Cortina prevzal striebornú medailu
Bývalý biatlonista Pavol Hurajt si na ZOH 2026 Miláno/Cortina prevzal striebornú medailu
Bývalý biatlonista Pavol Hurajt si na ZOH 2026 Miláno/Cortina prevzal striebornú medailu
9 fotografií v galérii
Bývalý biatlonista Pavol Hurajt si na ZOH 2026 Miláno/Cortina prevzal striebornú medailu

Po úprave výsledkovej listiny dodatočne získal zlato Francúz Martin Fourcade, bronz pripadol Rakúšanovi Christophovi Sumannovi. Hurajtovo striebro sa oficiálne započítalo do bilancie hier vo Vancouveri 2010, nie však do štatistík ZOH v Miláne a Cortine d’Ampezzo.

Boj proti dopingu

Celý prípad opäť ukázal, že boj proti dopingu môže mať dohru aj po mnohých rokoch. Vzorky z olympijských hier sa archivujú desaťročie a moderné analytické metódy umožnili spätne odhaliť porušenia pravidiel. Aj vďaka tomu sa historické poradie upravilo a slovenský reprezentant sa dočkal zaslúženého posunu.

Podobný scenár už slovenský šport zažil aj v minulosti. V olympijských výsledkoch sa dodatočne vyššie posunuli napríklad zápasník David Musuľbes, kladivárka Martina Hrašnová, chodec Matej Tóth či bežkyňa Lucia Klocová, rovnako aj zmiešaná biatlonová štafeta zo Soči 2014. Spoločným menovateľom všetkých prípadov boli dodatočne potvrdené dopingové nálezy súperov.

Slovensko tak počas ZOH 2026 napokon predsa len oslavovalo olympijský kov. Hoci patril do historických tabuliek hier spred šestnástich rokov, jeho odovzdanie priamo pod piatimi kruhmi v Taliansku malo silný odkaz – že spravodlivosť si niekedy nájde cestu aj s výrazným časovým odstupom.

Viac k osobe: Martin FourcadePavol Hurajt
Okruhy tém: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk