Slovensko počas ZOH 2026 konečne oslavuje medailu. Striebro v biatlone však prišlo s výrazným oneskorením - FOTO

Slovensko sa v priebehu zimných olympijských hier v Miláno a Cortina d’Ampezzo napokon dočkalo medailovej radosti. Nešlo však o úspech zo súťaží aktuálneho programu, ale o dodatočne priznaný výsledok zo ZOH 2010 vo Vancouveri. Bývalý biatlonista Pavol Hurajt si po šestnástich rokoch prevzal striebornú olympijskú medailu, ktorá mu patrila po úpravách výsledkov.
Zlatú medailu má legendárny Fourcade
Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo v nedeľu počas biatlonového programu v Anterselve. Slovenská vlajka tak počas ZOH 2026 v Taliansku predsa len figurovala pri dekorovaní olympijských medailistov, hoci išlo o výsledok spred viac ako dekády a pol.
Legendárny Francúz Fourcade 15 rokov po pretekoch vo Vancouveri získal svoje šieste olympijské zlato
Hurajt, pôvodne tretí muž pretekov s hromadným štartom na 15 kilometrov, sa posunul na striebornú priečku po tom, ako ruského víťaza Jevgenija Usťugova definitívne diskvalifikovali za porušenie antidopingových pravidiel. Rozhodnutia potvrdili Medzinárodná biatlonová únia aj Medzinárodný olympijský výbor.
Po úprave výsledkovej listiny dodatočne získal zlato Francúz Martin Fourcade, bronz pripadol Rakúšanovi Christophovi Sumannovi. Hurajtovo striebro sa oficiálne započítalo do bilancie hier vo Vancouveri 2010, nie však do štatistík ZOH v Miláne a Cortine d’Ampezzo.
Boj proti dopingu
Celý prípad opäť ukázal, že boj proti dopingu môže mať dohru aj po mnohých rokoch. Vzorky z olympijských hier sa archivujú desaťročie a moderné analytické metódy umožnili spätne odhaliť porušenia pravidiel. Aj vďaka tomu sa historické poradie upravilo a slovenský reprezentant sa dočkal zaslúženého posunu.
Podobný scenár už slovenský šport zažil aj v minulosti. V olympijských výsledkoch sa dodatočne vyššie posunuli napríklad zápasník David Musuľbes, kladivárka Martina Hrašnová, chodec Matej Tóth či bežkyňa Lucia Klocová, rovnako aj zmiešaná biatlonová štafeta zo Soči 2014. Spoločným menovateľom všetkých prípadov boli dodatočne potvrdené dopingové nálezy súperov.
Slovensko tak počas ZOH 2026 napokon predsa len oslavovalo olympijský kov. Hoci patril do historických tabuliek hier spred šestnástich rokov, jeho odovzdanie priamo pod piatimi kruhmi v Taliansku malo silný odkaz – že spravodlivosť si niekedy nájde cestu aj s výrazným časovým odstupom.