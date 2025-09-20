Legendárny Francúz Fourcade 15 rokov po pretekoch vo Vancouveri získal svoje šieste olympijské zlato

Bývalý francúzsky biatlonista Martin Fourcade, ktorý ukončil kariéru v roku 2020, dodatočne získa šiestu zlatú olympijskú medailu. Udeje sa tak po tom, ako Medzinárodný olympijský výbor (MOV) potvrdil dopingový trest pre ruského športovca Jevgenija Usťugova.
Fourcade, najúspešnejší francúzsky olympionik, tak bude novým víťazom pretekov s hromadným štartom na zimných olympijských hrách 2010 vo Vancouveri, kde zvíťazil ako 21-ročný.
Prezidentka MOV Kirsty Coventryová uviedla, že Fourcade „bude mať príležitosť“ prevziať si zlatú medailu počas ZOH 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Rozhodnutie výkonného výboru MOV, ktorý sa stretol v Miláne, bolo očakávané po zamietnutí posledného odvolania Usťugova v máji tohto roka pre nezrovnalosti v jeho biologickom pase.
V októbri 2020 bol Rus zbavený všetkých výsledkov z rokov 2010 až 2014, vrátane víťazstva v spomenutých pretekoch s hromadným štartom v kanadskom Vancouveri 2010.
Fourcade, ktorý je od roku 2022 členom MOV, má na konte päť ďalších zlatých olympijských medailí – dve zo Soči 2014 a tri z Pjongčangu 2018.
Počas svojej 11-ročnej kariéry vyhral celkové hodnotenie Svetového pohára rekordných sedemkrát a získal 28 medailí z majstrovstiev sveta, z toho 13 zlatých.