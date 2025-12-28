Skvelý Prádel, výborný hetrikový hrdina Chrenko. Slováci zdolali Nemcov a na MS si pripísali prvú výhru - VIDEO

Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov si pripísali prvé tri body na juniorských majstrovstvách sveta po výhre 4:1 nad Nemeckom.
Po úvodnej tesnej prehre s favoritmi zo Švédska 2:3 si tentoraz napravili chuť hladkým triumfom. Zaskvel sa najmä trojgólový strelec Tomáš Chrenko.
Mladíci spod Tatier tak urobili dôležitý krok smerom k postupu do štvrťfinále. V tabuľke skupiny A im patrí priebežne tretie miesto. Najbližšie sa stretnú s protivníkmi z USA v utorok 30. decembra, ktorí už majú istý postup do vyraďovacej fázy turnaja.
Musia hrať 60 minút
Veľkou oporou bol aj brankár Michal Prádel, ktorý zneškodnil 34 striel. Zverenci trénera Petra Frühaufa viedli už 3:0, kým v 52. minúte Nemci znížili. Poistku pridal do prázdnej bránky Adam Beluško.
„Vyzeralo to až príliš jednoducho v prvej tretine, tá nás trochu oklamala. Musíme nájsť spôsob, ako to udržať 60 minút. Toto sú majstrovstvá sveta, tu sa súperi zápasu nevzdávajú, ani keď prehrávajú o tri góly. Nemci v druhej tretine zapli, aj sme to očakávali, ich systém je totiž šitý na druhé dejstvo, keď majú tímy ďalej striedačky,“ priblížil kouč slovenskej „dvadsiatky“.
„Pokiaľ hráme svoju hru, sme veľmi nebezpeční a dokážeme mať hru pod kontrolou. Potom prišlo pár ľahkovážností a to si nemôžeme dovoliť, lebo ľahkovážnosť vystrieda strach a to si tiež nemôžeme dovoliť. Zápas nám ukázal, že nemáme limity, všetko je možné. Prádel mal niekoľko dôležitých zákrokov, je skvelý brankár, mali sme tiež veľa zblokovaných striel, v čom vynikal Beluško. Vyhrali sme duel, čo si viac môžeme priať,“ doplnil Frühauf v televíznom vysielaní JOJ Šport.
Super ťah
Najlepší hráč Slovenska a autor hetriku Chrenko sa z neho síce teší, no vie, že bez spoluhráčov by to nezvládol.
„Víťazstvo sa rodilo ťažko, ale hrali sme dobre, systémovo, táto šatňa má všetko, čo treba. S naším forčekom má každý súper problém, dôležité takisto bolo, že sme išli do bránky a prvú tretinu sme ich prestrieľali,“ uviedol rodák z Nitry.
Do stretnutia s Nemeckom zasiahol už aj uzdravený Luka Radivojevič. V bránke došlo k zmene, keďže proti Švédom chytal Alan Lenďák a tento ťah bol správnou voľbou.