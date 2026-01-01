Slováci tretíkrát prehrali o jeden gól a vo štvrťfinále ich čaká veľká Kanada - VIDEO

Vo štvrťfinále ich čaká najväčší favorit Kanada. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali vo svojom záverečnom vystúpení v A-skupine na svetovom šampionáte v americkej Minnesote so Švajčiarmi 2:3.
Tento výsledok v kombinácii s triumfom Kanaďanov nad Fínmi (7:4) rozhodli o tom, že štvrťfinálovým súperom Slovákov budú hráči Kanady. Hrať sa bude v sobotu 3. januára so začiatkom o 2.30 h SEČ.
Kanaďania majú, čo chceli
Dvadsaťnásobní majstri sveta v tejto vekovej kategórii Kanaďania sa stali víťazmi B-skupiny, keď v štyroch zápasoch stratili iba jeden bod. Nečakane im ho vzali Lotyši, nad ktorými zvíťazili 2:1 po predlžení. V zápase proti Fínom ich potiahli dvojgóloví útočníci Cole Beaudoin a Brady Martin, ďalšia hviezdička kanadského výberu, obranca Zayne Parekh, pridal gól a dve asistencie.
„Dosiahli sme veľmi dôležité víťazstvo. Chceli sme ísť do štvrťfinále z prvého miesta a podarilo sa nám to,“ uviedol Brady Martin podľa webu MS do 20 rokov.
Slováci nemuseli hrať proti Kanaďanom, pokiaľ by neprehrali so Švajčiarmi. Vo vyrovnanom zápase sa Švajčiari dostali do vedenia dvoma „zlepenými“ gólmi na konci prvej tretiny, ktoré padli 22 sekúnd za sebou pri vylúčení Tobiasa Tomíka. Za hru vysokou hokejkou dostal 2+2 minúty, z čoho Švajčiari vyťažili maximum.
A keď v 37. min Kevin Haas z prebránkového priestoru zvýšil na 3:0 pre Helvétov, so Slovákmi to nevyzeralo dobre. V poslednej tretine však zverenci Petra Frühaufa zdvihli hlavy a zdramatizovali zápas.
V 48. min Adam Nemec znížil na 1:3 a v samom závere Luka Radivojevič pridal aj kontaktný gól. Do konca však zostávalo iba necelých 10 sekúnd a to bolo málo na vyrovnanie a vynútenie si predĺženia.
Bojovali, ale nezvrátili
„Prvá tretina bola z našej strany slabá. Neplnili sme hernú štruktúru, prišlo zbytočné vylúčenie a Švajčiari ho potrestali. Postupne sme sa dostali do zápasu, al po nešťastnom odraze puku v závere druhej tretiny sme dostali aj tretí gól. V závere sme bojovali a chceli sme to zvrátiť. Ukázali sme, že vieme hrať za akéhokoľvek stavu. Škoda, že naše góly prišli neskoro,“ uviedol brankár Michal Prádel na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Frustrácia z mála šancí
„Zápas sa nevyvíjal podľa našich predstáv. Boli sme frustrovaní z toho, že sme si nevypracovali toľko šancí ako v minulých zápasoch. Švajčiari mali prepracovanú striktnú defenzívu a dobre sa na nás nachystali. Góly na konci tretín nás zrazili dolu, až neskôr sme začali byť nebezpeční pre súpera. V celej tretej tretine sme už robili Švajčiarom problémy, hoci čas hral proti nám. V závere sme dali do toho všetko, ale 32 minút na tomto fóre nestačí,“ skonštatoval tréner Frühauf.
Štvrté miesto so skóre 13:13
Je do značnej miery paradox, že Slováci obsadili v A-skupine až štvrté miesto so skóre 13:13. Je to dôsledok toho, že všetky tri zápasy proti Švédom, Američanom aj Švajčiarom prehrali o jeden gól. Frühauf odpovedal aj na otázku, či by si želal do štvrťfinále viac Kanaďanov alebo Fínov. Napokon to budú „javorové listy“, ale v čase natáčania rozhovoru pre Hockey Slovakia to ešte nebolo isté.
Tréner si nevyberal
„Je to úplne jedno, lebo každý má svoje trochu iné silné stránky. Vedeli sme, že vo štvrťfinále sa proti nám predstaví kvalita. S tým sme počítali a nachystáme sa na to. Ak tomu všetci uveríme, že sa dá postúpiť do semifinále, tak budeme mať šancu,“ dodal hlavný tréner Slovákov.
Štvrťfinálové dvojice MS v hokeji do 20 rokov (začiatky sú v SEČ):
piatok 2. januára: Švédsko – Lotyšsko (20.00), Česko – Švajčiarsko (22.30)
sobota 3. januára: USA – Fínsko (00.00), Slovensko – Kanada (2.30)