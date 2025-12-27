Mladí Slováci siahali proti Švédom na body. Dokázali si, že vedia hrať proti favoritovi - VIDEO

Mladí slovenskí hokejisti začali svetový šampionát do 20 rokov v americkej Minnesote tesnou prehrou s favorizovanými Švédmi 2:3.
Slováci prehrávali 0:2, ale v tretej dvadsaťminútovke sa dotiahli na 2:2 a chceli dostať zápas minimálne do predĺženia.
Medzi betóny
V 57. min však Ivar Stenberg využil prečíslenie severanov a bekhendom pomedzi betóny Alana Lenďáka rozhodol o výhre favorita.
„Od Eddieho Genborga som dostal skvelú prihrávku a potom pred brankárom som už len urobil klasický pohyb forhend-bekhend,“ uviedol Stenberg podľa webu NHL.
Na dva švédske presilovkové góly našli Slováci odpoveď na konci druhej tretiny, keď v presilovke piatich proti trom to vzal na seba Tomáš Pobežal a znížil na 1:2.
V úvode tretej tretiny prišiel slovenský tlak, ale vyrovnať sa ešte nepodarilo. Vyšlo to až v 51. min, keď po dôraze kapitána Tobiasa Pitku a jeho strele odrazený puk poslal do švédskej bránky Tobias Tomík. Zverenci trénera Petra Frühaufa sa však z bodov netešili. O triumfe Švédov rozhodol už spomenutý Stenberg tri minúty pred koncom tretej tretiny.
„Mrzí ma tento výsledok kvôli chlapcom. Hrali väčšinu zápasu veľmi dobre v systéme, možno s výnimkou druhej tretiny. Boli hladní, o to viac ma mrzí, že sa nenasýtili bodmi. Musím povedať, že chlapci išli do tretej tretiny absolútne bez strachu. Zistili, že sa dá hrať aj s takým súperom, ako sú Švédi,“ zhodnotil tréner Frühauf vo videu na webe SZĽH Hockey Slovakia.
Skvelý tímový výkon
Najlepším hráčom zápasu na slovenskej strane sa stal brankár Alan Lenďák, ktorý zneškodnil 29 z 32 švédskych pokusov smerujúcich na bránku.
„Dokázali sme si, že vieme hrať s akýmkoľvek súperom. Švédi sú jedným z najlepších tímov. Podali sme skvelý tímový výkon. Chalani mi vzadu pomáhali, blokovali strely a ja som vďačný za to, čo predviedli,“ uviedol Lenďák.
Proti Nemcom naplno
Už v sobotu od 20.00 h SEČ čaká na slovenských hokejistov možno kľúčový zápas o postup z A-skupiny proti Nemcom. Všeobecne sa predpokladá, že v konkurencii Švédska, USA a Švajčiarska by práve tento duel mal rozhodnúť o tom, kto sa vyhne záchranárskych prácam.
Nemci vo svojom úvodnom zápase podľahli Američanom 3:6.
„Švédi sú za nami a my vieme, čo nás čaká. Musíme šliapať naplno, prejaviť odvahu v okolí bránky a byť sebavedomí v zakončení,“ vyhlásil tréner Frühauf. „Musíme hrať jednoducho, tímovo a byť disciplinovaní,“ doplnil útočník Pobežal.
Majstrovstvá sveta do 20 rokov, A-skupina – Minneapolis (USA):
Švédsko – Slovensko 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Góly: 30. Frondell (Freij, Stenberg), 34. Eklund (Frondell, Berglund), 57. Stenberg (Genborg) – 40. Pobežal (Mišiak), 51. Tomík (Pitka).
Zostava SR: Lenďák – Fabuš, Kovalčík, Kalman, Čapoš, Goljer, Beluško, Lisý – Svrček, T. Pobežal, A. Mišiak – Tomík, Pitka, Chovan – Straka, Chrenko, Nemec – Dubravík, Tomka, Liščinský – Murín.
Nemecko – USA 3:6 (1:3, 2:3, 0:0)