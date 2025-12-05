Slovensko má nový duchovný symbol vo Vatikáne, Pellegrini hovorí o nádeji v čase napätia a neistoty doma aj vo svete – VIDEO, FOTO

Mozaika je umiestnená na historickom múre, ktorý po stáročia chránil Baziliku sv. Petra a predstavuje významný duchovný aj kultúrny moment pre Slovenskú republiku.
PREZIDENT: Návšteva v Ríme
Uprostred sprava: Veľmajster rádu Fra' John Timothy Dunlap a prezident SR Peter Pellegrini počas prijatia v rámci návštevy Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov v Magistrálnom paláci v Ríme. Rím, 5. december 2025. Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR
Prezident Peter Pellegrini sa v piatok zúčastnil na slávnostnom odhalení mozaiky patrónky Slovenska Sedembolestnej Panny Márie vo Vatikánskych záhradách. Mozaika je umiestnená na historickom múre, ktorý po stáročia chránil Baziliku sv. Petra a predstavuje významný duchovný aj kultúrny moment pre Slovenskú republiku.

Informovala o tom Kancelária prezidenta SR. „Sedembolestná nie je patrónkou dokonalých, ale zranených. Aj preto je veľmi symbolické, že práve teraz, keď prežívame napätia doma a nepokoj vo svete, bude mať slovenský národ v srdci Vatikánu tento obraz nádeje,“ hovorí prezident Pellegrini.

PREZIDENT: Návšteva vo Vatikáne
PREZIDENT: Návšteva v Ríme
PREZIDENT: Návšteva vo Vatikáne
PREZIDENT: Návšteva v Ríme

Symbolický význam diela podľa prezidenta

Podľa slov prezidenta SR má umiestnenie mozaiky hlboký symbolický význam. „Bola – a je dodnes – zdrojom útechy a sily pre mnohých Slovákov. Vždy bola našou oporou v historických chvíľach, najmä v tých ťažkých. Pre náš národ je povzbudením v každodenných zápasoch,“ povedal v úvode príhovoru prezident s dôvetkom, že pre celú cirkev je symbolom matky, ktorá rozumie bolesti, ale je aj prameňom nádeje a pomáha nám udržiavať živé hodnoty jednoty a viery. Zároveň vyjadril presvedčenie, že nové umelecké dielo bude návštevníkom Vatikánskych záhrad pripomínať duchovné posolstvo Slovenska aj v budúcnosti.

Mozaika Sedembolestnej Panny Márie je vytvorená tradičnou technikou z tisícok farebných kociek a kamienkov. Prezident SR v umeleckom vyjadrení našiel aj paralelu s komunitným a duchovným životom Slovákov „Každá z nich je symbolom každého z nás: ľudí, ktorí tvoria spoločenstvo, v ktorom sa rozvíjajú priateľské vzťahy, hodnoty a spoločné ciele,“ hovorí prezident, podľa ktorého je dôležité práve to, čo nás spája, viera a duchovný rozmer.

Slovenské symboly vo Vatikáne

Vo Vatikánskych záhradách bola minulý rok za účasti prezidenta Pellegriniho vysadená tiež slovenská lipa, národný strom Slovákov, ako symbol mieru, domova a pohostinnosti. Spolu s mozaikou Sedembolestnej tak na tomto výnimočnom mieste vzniká osobitný priestor pripomínajúci slovenskú duchovnosť a kultúrnu identitu. „Verím, že toto posolstvo dôjde ku všetkým, ktorí navštívia toto nádherné miesto, tento malý kúsok Slovenska vo Vatikáne,“ povedal prezident.

Slovenská republika a Svätá stolica majú diplomatické vzťahy už 32 rokov. Podľa prezidenta majú naše väzby omnoho hlbšie korene, nachádzame ich v duchovnom dedičstve svätých bratov Cyrila a Metoda, v našej kultúre i konaní. „Spolu so Svätou stolicou zdieľame spoločné hodnoty – úctu k človeku, skutočnú slobodu, vzájomné porozumenie a dialóg. Tieto hodnoty formovali našu identitu a naše miesto v Európe,“ uviedol prezident SR.

Firmy a inštitúcie: Kancelária prezidenta SR
Okruhy tém: Prezident Slovenskej republiky Sedembolestná Panna Mária

