Pellegrini sa zúčastní samitu prezidentov krajín V4 v Ostrihome, rokovať budú aj o vyšehradskom fonde

Súčasťou programu samitu bude taktiež pracovný obed, hlavy štátov spoločne navštívia aj ostrihomské vianočné trhy.
PREZIDENT: Okrúhly stôl politických strán
Prezident SR Peter Pellegrini. Foto: archívne, SITA/Kancelária prezidenta SR
Prezident Peter Pellegrini sa v stredu zúčastní na samite hláv štátov krajín V4 v Centre Svätého Adalberta v Ostrihome. Stretnutie organizuje maďarský prezident Tamás Sulyok v rámci aktuálneho maďarského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke. Cieľom stretnutia prezidentov Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska je potvrdiť spoločný záujem pokračovať v spolupráci medzi našimi krajinami a zároveň rozvíjať vzájomné porozumenie v stredoeurópskom regióne.

Prítomná bude aj riaditeľka fondu V4

Hlavy štátov preto budú počas plenárneho rokovania diskutovať o minulosti, prítomnosti a budúcnosti Medzinárodného vyšehradského fondu. Na rokovaní preto bude prítomná aj výkonná riaditeľka fondu Linda Kapustová Hellbichová, ktorá prezidentom predstaví 25-ročnú činnosť fondu a jeho prínos pre budovanie väzieb medzi krajinami V4 aj blízkymi regiónmi.

Ako ďalej informovala Kancelária prezidenta SR, hlavy štátov sa budú zároveň venovať aj téme zvýšenia konkurencieschopnosti, najmä v kontexte posilnenia produktivity, modernizácie a posilnenia postavenia stredoeurópskeho regiónu. Treťou témou rokovania bude revolúcia v oblasti umelej inteligencie, kde si prezidenti vymenia pohľady na efektívne využívanie AI a moderných technológií pre posilnenie ekonomickej pozície Európy.

Navštívia aj vianočné trhy

Súčasťou programu samitu bude taktiež pracovný obed. Prezidenti sa počas neho budú rozprávať o úlohe vyšehradskej spolupráce pri riešení spoločných výziev, napríklad v oblasti bezpečnosti, obrany, migrácie, dopravy či energetickej bezpečnosti. V závere programu samitu hlavy štátov spoločne navštívia ostrihomské vianočné trhy.

Pellegrini si ešte pred začiatkom samitu v Ostrihomskej bazilike uctí pamiatku Alexandra Rudnaya položením venca k jeho krypte v bazilike. Tento významný ostrihomský arcibiskup slovenského pôvodu zohral kľúčovú úlohu pri začiatku výstavby miestnej baziliky v roku 1822.

