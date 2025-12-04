Prezident Pellegrini sa vo Vatikáne stretol s predstaviteľmi Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov

Prezident SRPeter Pellegrini sa vo Vatikáne stretol s predstaviteľmi Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov. Slovensko je podľa jeho slov hrdé na to, že môže stáť po boku tohto rácu pri pomoci najzraniteľnejším.
Ako priblížili z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR, rád Maltézskych rytierov pomáha napríklad v konfliktných zónach vo svete, ale aj v nemocniciach, komunitných centrách a utečencom. Hlava štátu sa predstaviteľom Maltézskeho rádu poďakovala v mene občanov Slovenska za ich prácu a pomoc v SR, a to v oblastiach vzdelávania, zdravotníctva či sociálnych služieb.
Činnosti a aktivity rádu na Slovensku
„Prezident SR navštívil Zvrchovaný rád Maltézskych rytierov ako prvá slovenská hlava štátu po dvadsiatich rokoch. V ich sídle sa stretol s veľmajstrom Fra’ Johnom Dunlapom. Slovensko a Maltézsky rád spájajú spoločné kresťanské hodnoty a záujem o ľudí v núdzi. Veľmajster Dunlap preto na budúci rok plánuje osobne zavítať na Slovensko, čím budeme môcť prehĺbiť našu spoluprácu, napríklad v oblasti humanitárnej pomoci tretím krajinám,“ uviedli z KP SR.
Na spoločnom stretnutí s Pellegrinim diskutovali o činnosti a aktivitách rádu na Slovensku. Prezident SR sa vyjadril, že komunitné centrum v Topoľčanoch, ktoré Maltézsky rád otvoril v roku 2023, je silným príkladom podpory a budovania mostov medzi rôznymi komunitami.
Pellegrini rovnako ocenil aj minuloročné založenie slovenskej spoločnosti Maltézskeho rádu. Daný míľnik je výsledkom mnohých rokov práce a posilňuje prítomnosť a viditeľnosť rádu na Slovensku.
Obhajoba medzinárodného práva
„Prezident SR zároveň ubezpečil veľmajstra Dunlapa, že sa rád môže vždy spoľahnúť na naše priateľstvo a náš záväzok prehĺbiť spoluprácu doma aj v zahraničí,“ uviedli z KP SR. Pellegrini sa tiež vyjadril, že SR si veľmi cení dlhodobé úsilie Maltézskeho rádu pri obhajobe medzinárodného humanitárneho práva, ochrane civilného obyvateľstva a podpore náboženskej slobody.
„Táto obhajoba podľa prezidenta plne zodpovedá našim vlastným zahraničnopolitickým prioritám, ako aj prioritám SlovakAid, ktoré sú zamerané na ochranu ľudskej dôstojnosti, podporu najzraniteľnejších a posilňovanie mieru a stability vo svete,“ dodali z prezidentskej kancelárie. V rámci rozhovorov sa dotkli aj situácie na Ukrajine.
„Prezident SR zdôraznil, že Slovensko plne podporuje všetky seriózne a diplomatické snahy vedúce k dosiahnutiu komplexného, spravodlivého a trvalého mieru. Zároveň veľmajstra Dunlapa uistil, že Slovensko naďalej pomáha Ukrajine, predovšetkým prostredníctvom finančnej podpory a cielenej energetickej pomoci zameranej na ochranu a obnovu kritickej infraštruktúry, ktorá je kľúčová pre fungovanie štátu a pre bezpečnosť jeho obyvateľov,“ uzavrela KP SR.