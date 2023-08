Slovensko získalo zlatú medailu na Majstrovstvách sveta v pretláčaní rukou. Majstrom sveta v kategórii masters sa stal Vranovčan Peter Spusta.

„Peter Spusta to dokázal a opäť prepísal históriu slovenského pretláčania rukou. Stal sa prvým majstrom sveta v kategórii masters. Je to zároveň jeho prvý titul majstra sveta, na ktorý čakal neuveriteľnych 19 rokov. Peťo zaslúžene patrí do siene slávy,“ informovala Slovenská asociácia pretláčania rukou.