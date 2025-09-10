Valášek považuje ruské drony nad Poľskom za alarmujúcu situáciu. Je to obrovská riziková akcia a hazardérstvo zo strany Putina, hovorí - VIDEO

Poslanec parlamentu Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko) hovorí o možnej eskalácii situácie v súvislosti s najnovším incidentom v Poľsku, kde mali vzdušný priestor narušiť ruské drony. Zahraničnopolitický expert hnutia sa zmienil aj o bezpečnostných zárukách pre povojnovú Ukrajinu.
V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne. Zostrelenie ruských dronov nad Poľskom je podľa premiéra Donalda Tuska prvým takýmto incidentom na území členského štátu NATO.
Riziko eskalácie konfliktu
Poslanca Valášeka sme sa pýtali, či tento incident, nebude ďalej eskalovať už aj tak napätú situáciu v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine.
Už teraz prišlo k eskalácii situácie. To, že sa ocitli ruské drony nad Poľskom je alarmujúca situácia. Aj keď sa ukáže, že sa tam ocitli tak povediac neplánovane, že pôvodne mierili na Ukrajinu, aj tak je to z ruskej strany obrovská riziková akcia.
Rusi podľa slov Valáška dobre vedia, že keď útočia na ciele na Ukrajine, ktoré sú blízko poľskej či rumunskej hranice, tak je celkom slušná pravdepodobnosť, že si tú muníciu nebudú vedieť ustrážiť a že prekročia hranicu členských krajín Aliancie. „Vysielať drony a rakety s týmto plným rizikom, je zo strany Vladimira Putina obrovské nebezpečenstvo a obrovské hazardérstvo,“ doplnil.
Valášek kritizuje aj Ficov kabinet. „Keby sme mali normálnu, hrdú, suverénnu vládu, tak momentálne zo všetkých síl a zo všetkou plnou váhou slovenskej diplomacie protestuje a nalieha na Vladimira Putina, aby okamžite prijal podmienky na prímerie,“ hovorí.
Snaha zatiahnuť Poľsko do vojny?
Poslanca za hnutie Progresívne Slovensko sme sa pýtali aj na najnovšiu správu o tom, že poľský exprezident Andrzej Duda nedávno priznal, že keď v novembri 2022 dopadla v poľskej dedine Przewodów pri hranici s Ukrajinou časť rakety, v dôsledku čoho zahynuli dvaja občania Poľska; krátko po incidente mu volal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a vyvíjal naňho nátlak, aby Poľsko okamžite vyhlásilo, že išlo o ruskú raketu. Bolo to vnímané ako snaha zatiahnuť Poľsko do vojny s Ruskom.
„Nebudem reagovať na ten komentár, že chceli vtiahnuť do konfliktu, to sú vaše slová a nie moje. V každom prípade vždy, keď Rusko páli či rakety alebo posiela bomby alebo drony nad Ukrajinu, vytvára tým dve riziká. Prvé je zabíjanie a ničenie cieľov a ľudí na samotnej Ukrajine. Druhá je, že pri legitímnej obrane svojho vzdušného priestoru a obrane svojho vlastného územia, Ukrajina bude musieť tie drony buď rušiť alebo vypáliť protiraketové drony, a v tejto situácii to môže spôsobiť, že tie ruské drony sa ocitnú na poľskom území a prípadne aj tie samotné ukrajinské interceptory môžu zablúdiť. To je riziko, ktoré je súčasťou vojny,“ vysvetľoval Valášek.
Bude Ukrajina rozdelená?
Ako budú vyzerať bezpečnostné záruky Západu pre povojnovú Ukrajinu? Nebude to prakticky znamenať rozdelenie Ukrajiny na tri zóny: ruskú (t.j. časť kontrolovanú Ruskom), demilitarizovanú zónu a západnú zónu, ktorej hranice ešte presne nepoznáme?
„Nespoznávam tento popis situácie, ako ste ju popísali. To, čo vnímam je, a to hovorí aj ukrajinská strana, že sú si plne vedomí, že vojenskou silou nevedia dosiahnuť obnovenie kontroly nad svojím územím, a preto sú pripravení dočasne prijať, že Rusko bude mať kontrolu nad územím, ktoré je podľa všetkých medzinárodných zákonov ukrajinské. Otázkou je nielen pre Ukrajinu, ale aj pre nás, že čo vieme urobiť preto, aby ruská agresia nepokračovala z tohto okupovaného územia ďalej na Západ,“ hovorí Valášek.
Prvý záujem Slovenska podľa Valáška musí byť, aby v prípade prímeria nastúpil aj trvalý mier, a aby sa ruská agresia nikdy nevrátila. „To si vyžaduje aj nejaké bezpečnostné záruky, ktorými odradíme Vladimira Putina od toho, aby sa tretíkrát pokúšal zvyšok Ukrajiny dobyť,“ zdôraznil poslanec.
Cvičenie ukrajinských vojakov na Slovensku
Valášek dodal, že bezpečnostné záruky môžu prísť v rôznych podobách. „Vláda vylúčila nasadenia vojenských síl, podobne urobili aj iné krajiny ako napríklad Poľsko. Ale tu sa to nekončí. My vieme reálne pomôcť – a je v našom záujme pomôcť – napríklad tým, že budeme cvičiť ukrajinské sily na našom území, lebo najlepšia obrana slovenského územia je, ak sa ruskí vojaci ani len nepriblížia k Slovensku, ak ich budú vedieť zastaviť samotní Ukrajinci a výcvikom ukrajinských vojakov to vieme dosiahnuť,“ hovorí Valášek.
Podľa neho to rovnako vieme dosiahnuť aj tým, že budeme pomáhať Ukrajine s rozšírením vojenskej výroby ako to robí Dánsko či Švédsko, že priamo financujú vojenskú výrobu a kapitálovo vstupujú do ukrajinských podnikov, ktoré vyrábajú vojenské prostriedky, čím si zároveň získavajú aj know-how. Toto by mohlo byť ziskom aj pre Slovensko pre zlepšenie postavenia slovenských obranných firiem.