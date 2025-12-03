Slovensko, Česko a Rakúsko chcú pevnejšiu parlamentnú spoluprácu, Raši zdôrazňuje význam regiónu – VIDEO, FOTO

Parlamenty Slovenskej republiky, Českej republiky a Rakúska posilnia vzájomnú spoluprácu. „Chceme aktívne spolupracovať na úrovni vedení, parlamentných výborov, ale aj našich administratív. Dohodli sme sa na spolupráci na úrovni mládežníckych parlamentu, stáží a vzdelávania mladých ľudí,“ uviedol predseda Národnej rady SRRichard Raši na spoločnej tlačovej besede s predsedom parlamentu Rakúska Walterom Rosenkrazom a predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Tomiom Okamurom. Hovorili tiež o spájaní národov prostredníctvom kultúry a o cezhraničnej spolupráci.
Význam Slavkovského formátu v turbulentných časoch
Vyzdvihli dôležitosť Slavkovkého formátu (SR, Česká republika a Rakúsko) v aktuálnych turbulentných časoch. „Slavkovský formát, ktorému Slovensko predsedá, má v tomto roku 10. výročie a ja som rád, že hneď po prvej oficiálnej návšteve pána predsedu Okamuru na Slovensko sme vedeli urobiť toto veľmi dôležité stretnutie. Naše krajiny reprezentujú viac ako 25 miliónov obyvateľov,“ podotkol Raši.
Šéfovia parlamentov na rokovaní prebrali aj aktuálne výzvy a tému konkurencieschopnosti Európskej únie. „Pravidlá a rozhodnutia EÚ chceme tvoriť, nielen pasíve prijímať. Mnohé pravidlá totiž znižujú konkurencieschopnosť EÚ, ako napríklad emisné povolenky,“ poukázal Raši.
Predsedovia parlamentov sa zhodli na tom, že v EÚ sa nemôžu prijímať rozhodnutia bez toho, aby bolo jasné, aký budú mať následok. Zákaz spaľovacích motorov od roku 2035 je podľa Slovenskej republiky a Českej republiky ohrozením ekonomiky aj životnej úrovne obyvateľov.
Rakúsko a Česko hľadajú spoločné postoje k zásadným otázkam
Predseda parlamentu Rakúska Walter Rosenkraz vyzdvihol dobrú spoluprácu medzi SR, Českou republikou a Rakúskom v rámci Slavkovkého formátu a povedal, že hľadajú ďalšie oblasti prehĺbenia spolupráce, ako napríklad v kultúre alebo podpore mladých ľudí.
Tomio Okamura uviedol, že na zasadnutie prišiel aj s tým, aby hľadal spoločné stanovisko k emisným povolenkám, ktoré česká vláda nechce implementovať, ako aj k spaľovacím motorom a k migračnému paktu. Prízvukoval, že Česká republika nechce žiadnu migráciu na základe migračného paktu.
Predsedovia parlamentov krajín Slavkovského formátu sa tiež zhodli na potrebe rozširovania EÚ a na tom, že krajiny, ktoré sú už roky v prístupovom procese, musia vidieť svetlo na konci tunela. V otázke vstupu Ukrajiny do EÚ nemali jednotný názor.
„Rakúsko si teraz aktuálne nevie predstaviť vstup Ukrajiny do EÚ. Ja toto stanovisko vítam, pretože si neviem predstaviť vstup Ukrajiny do EÚ ani do NATO. V tomto sa trochu líšime od slovenskej strany, ktorá si vstup Ukrajiny do EÚ vie po splnení určitých podmienok predstaviť,“ poukázal Okamura, ktorý tiež absolvoval bilaterárne rokovanie s Rosenkranzom na tému migrácie. „EÚ neponúka riešenie migrácie a nepomáha ani štátom s riešením tohto problému,“ myslí si.