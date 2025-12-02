Predseda parlamentu Raši sa stretol s Okamurom, riešili česko-slovenské vzťahy aj Benešove dekréty – VIDEO

Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) sa stretol s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČRTomiom Okamurom (SPD). Raši na spoločnej tlačovej konferencii uviedol, že považuje za dôležité spoločné naladenie vedenia parlamentov aj vlád oboch štátov, a to pre oba národy a ich vzájomné vzťahy. Je tiež toho názoru, že je potrebné rozvíjať a posúvať vzájomné vzťahy.
Reštart vzťahov
Súčasnú Okamurovu návštevu šéf slovenského parlamentu označil za reštart vzájomných vzťahov. Parlamenty majú podľa jeho slov vo vzťahoch veľmi dôležitú úlohu.
„Verím, že naše parlamenty budú hybnou silou toho, aby sa obnovili rokovania nielen na oficiálnom, ale aj neoficiálnom, ľudkom a spoločenskom formáte,“ vyjadril sa Raši. Dodal, že verí v časté stretnutia, kde sa budú venovať fungovaniu parlamentov, i procesom prijímania zákonov.
„Verím, že táto návšteva reštartuje aj vzťahy našich mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o prácu zákonodarných orgánov,“ doplnil predseda NR SR. Verí tiež, že sa podarí vytvoriť nadáciu česko-slovenskej vzájomnosti či podpory, chce nadviazať a podporiť tradične silné česko-slovenské vzťahy.
Výzvy a problémy
Raši poukázal aj na výzvy a problémy, ktoré chcú riešiť spoločne. „Spoločne znamená, že sa chceme koordinovať aj na európskej úrovni, aby sme mali podobné vyjadrenia v téme migrácie, aby sme mali podobné postoje a bojovali v téme emisných povoleniek,“ vravel. Spomenul aj potrebu spoločných postojov k zákazu spaľovacích motorov či viacročnému finančnému rámcu a eurofondom. Dodal, že sú témy, ktoré sú pre obe krajiny špecifické. Poukázal na tému Benešových dekrétov.
Okamura uviedol, že jedným z cieľov návštevy je, v súlade s programovým vyhlásením vlády, hľadanie podpory pre ich politický program na európskej úrovni.
„Chceme hľadať podporu cez štáty v našom stredoeurópskom regióne V4 a V4+, práve pre témy, ako je odmietnutie emisných povoleniek,“ uviedol, podobne ako Raši spomínal aj odmietnutie zákazu spaľovacích motorov či migrácie. „Už na tomto prvom jednaní so slovenskou stranou sme našli zhodu,“ skonštatoval.
Doplnil, že ďalším cieľom je obnovenie čo najužších vzťahov so Slovenskom. Avizoval, že pridať by sa k nim mal aj predseda rakúskeho parlamentu, s ktorým budú tiež rokovať. Rašimu poďakoval, že proaktívne zorganizoval stretnutie Slavskovského formátu na Slovensku.
Benešove dekréty
Na margo témy Benešových dekrétov vyjadril Okamura prekvapenie v súvislosti s diskusiou, ktorá sa vedie a ocenil postoj slovenskej vlády v tomto smere. Otváranie tejto otázky odmietol. Tému otvorilo opozičné hnutie Progresívne Slovensko, jeho predseda Michal Šimečka zdôraznil, že nechcú rušiť Benešove dekréty, no chcú praktické veci, napríklad aby Maďari na Slovensku neboli odsúvaní na druhú koľaj, aby sa na nich neuplatňovala kolektívna vina, aby vláda podporovala ich národnostné vzdelávacie, kultúrne aj športové inštitúcie.
„Benešove dekréty sú súčasťou nášho právneho poriadku, nikto ich nechce zrušiť, ale sú vyhasnuté a nemali by sa používať na zakladanie nových právnych skutočností. My chceme, aby štátne orgány tento princíp konečne rešpektovali,“ uviedol vtedy Šimečka s tým, že aj dnes, v 21. storočí, možno kvôli úradnej zlovôli a odvolaniu sa na dekréty nanovo prísť o vlastný pozemok.