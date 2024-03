Slovensko a Maďarsko sa nepripoja k českej iniciatíve dodávok munície pre Ukrajinu

Na nákup delostreleckej munície pre Ukrajinu, ktorý iniciovala Česká republika, Slovensko a Maďarsko neprispejú.

Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár po stretnutí ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej skupiny v Prahe na otázku novinárov povedal, že podľa slovenskej vlády konflikt nemá vojenské riešenie.

Slovenská vláda však podľa neho bude Kyjev naďalej podporovať prostredníctvom humanitárnej pomoci.

Rozsiahla humanitárna pomoc

Podobne sa vyjadril maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó. Konštatoval, že Budapešť sa nepripojí k dodávkam zbraní Kyjevu. Vyhlásil však, že jeho krajina Ukrajine poskytuje rozsiahlu humanitárnu pomoc.

Naopak šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski vyjadril presvedčenie, že Ukrajina nemá kapitulovať a zdôraznil, že Poľsko sa zúčastňuje nielen na českej iniciatíve nákupu munície, ale Kyjevu dodáva už 45. balík vojenskej pomoci.

Až 800-tisíc kusov delostreleckej munície

Český prezident Petr Pavel vo februári na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii oznámil, že Česko našlo možnosť kúpiť až 800-tisíc kusov delostreleckej munície štandardného kalibru NATO, ktoré by mohli byť zaslané na Ukrajinu v priebehu niekoľkých týždňov, ak by sa našli primerané finančné prostriedky.

Nedostatok munície a vojenského vybavenia by podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) mohol spôsobiť, že súčasné ukrajinské frontové línie budú veľmi zraniteľné. To by mohli využiť ruské sily na náhly prielom, dodáva ISW.