U snúbencov Burzalovej s Černým nebude tichá domácnosť. Spoločnú súťaž v Paríži si užili a s výsledkom sú spokojní

Slovenskí chodci Dominik Černý a Hana Burzalová boli po miešanej maratónskej štafete na olympijských hrách v Paríži spokojní. Obsadili 18. priečku v novom národnom rekorde 3:03:54 h, v cieli pritom klasifikovali 23 dvojíc a ďalšie dve preteky nedokončili.

Snažil sa byť trpezlivý

„Bolo to dramatické až do samého konca. Taktika šla trochu bokom, hlavne v prvom úseku sa preteky neskutočne napálili. Čelo chodilo pod 3:50 minúty na kilometer a hneď som vedel, že to sa nedá vydržať a aj tí najlepší borci budú spomaľovať. Do akej miery budú spomaľovať, to už bolo individuálne, ale niektorých borcov to ‚otočilo‘ neskutočne. Ono to vyzeralo tak, že bol som na chvoste pretekov, dokonca aj na posledných priečkach, ale to tempo vôbec nebolo pomalé. Päťku som si stopol medzičas 19:50 min. Takže aby som bol na chvoste s takým medzičasom, keď nás čaká v podstate 42 kilometrov rozložených, to nie je niečo šialené. Ja som mal z toho pocit, ako keby si tí pretekári neuvedomovali, že nás čaká potom ešte ďalšia desiatka. Takže snažil som sa byť trpezlivý a teraz to vyhodnocujem tak, že som mal byť ešte opatrnejší. Zahodiť hanbu za hlavu a byť ešte 100 metrov viac vzadu, v druhom by som potom vedel viac zrýchliť, alebo nie až tak spomaľovať. Ale som s tým spokojný, neprepálil som to oproti iným. No a veľmi hrdý som na Hanku, ako to zvládla. A celkové zhodnotenie, že sme vylepšili slovenský rekord a aj rebríčkové postavenie, nemôžeme hodnotiť inak ako pozitívne,“ zhodnotil stredajšie predpoludňajšie preteky Dominik Černý.

Pri konci predbehla ešte jednu pretekárku

Jeho športová a aj životná partnerka Hana Burzalová pokračovala: „Tiež to hodnotím veľmi dobre. Napravila som si chuť po individuálnej 20-ke, lebo tam som nebola až taká spokojná. Som spokojná aj s tým, ako sme to predviedli v oboch úsekoch. Obaja sme začali trošku rýchlejšie, ako sme sa dohodli, ako sme mali taktiku. Tak mi tak skrsla myšlienka v pauze, či to uvládzem, lebo naozaj tie nohy tam začnú tuhnúť a na druhom úseku by mohli prísť napríklad aj tráviace problémy. Dopadlo to však super, ja som tam dokázala držať celkom slušné tempo a na konci aj zrýchliť. Na posledných možno 200 metrov som predbehla ešte jednu pretekárku a vyšlo to na 18. miesto, čiže za mňa veľmi dobré preteky. Dokonca v úvodných troch úsekoch bolo úplne ideálne počasie na chôdzu. Čiže nemôžeme si sťažovať, bolo to super.“

Zatiaľ ich najlepšia štafeta

Slovenskí snúbenci sa zhodli, že to bola zatiaľ ich najlepšia štafeta, ktorú vrátane stredy absolvovali zatiaľ trikrát.

„Lákalo ma to ísť rýchlejšie, pretože ísť na chvoste, keď sa na vás pozerá celé Slovensko, tak sa chcete ukázať. Na druhej strane však prvoradá bola taktika, dať do toho aj trochu rozumu. Išiel som na chvoste v tempe približne 4 minúty na kilometer, no potom sa to v závere spomaľovalo. Neprepálil som to ako ostatní,“ prezradil 26-ročný Černý.

A čo obaja hovoria na túto novú olympijskú disciplínu?

„Keď to skrslo, tak nám to prišlo trošku ako šialenosť, ale vzali sme to ako vhodnú výzvu. Teraz sme si tú disciplínu zaľúbili. Je tam zodpovednosť aj za toho druhého. Na štart idete ako dvojica, má to takého tímového ducha a nám sa to páči. Za nás to na olympiádu patrí, aj keď škrtli 35-ku, ktorá vyhovuje množstvu pretekárov. A tí sa možno nevedia zaradiť do 20-ky alebo na štafetu. Je úplne pochopiteľné, že keď ste raz extrémny vytrvalec, tak 20-ka je oproti tomu šprint. Takže, je to také polemizujúce. Dopriala by som aj tým, ktorí utrpeli zrušením disciplíny, aby mali aj oni tú svoju disciplínu,“ prezradila 23-ročná Burzalová.

Disciplína o emócii a taktike

Podľa Dominika Černého je nová disciplína viac o emócii a taktike.

„Páči sa mi, že tam zohráva úlohu rozum a taktika. Je to teda dramatické až do konca. Možno by to spestrilo ešte viac, ak by v grafike lepšie zobrazovali odstupy medzi jednotlivými tímami, kto na koho a koľko stráca. To by sa dalo pozerať aj 3 hodiny, aj 5 hodín,“ prezradil.

Mnoho fanúšikov zaujíma, čo vlastne pretekár z dvojice, ktorý práve nie je na tratí, robí v zázemí.

„Po svojom úseku sme šli do stanu a tam sme mali svoje veci. Prezliekli aj prezuli sme sa, museli sme si prevliecť celý čip. Doplnili sme cukry a porobili uvoľňovacie a zároveň nabudzovacie techniky s fyzioterapeutom Marekom Vrbom, ktorému ďakujeme, pretože sa nám veľmi dobre postaral o nohy, vydržali to. No a potom sa ideme opäť rozklusať a ideme na trať, čiže ono tých 40 minút ubehne veľmi rýchlo,“ prezradil celý postup Burzalová.

Tichá domácnosť nebude

Slovenskí snúbenci teda po individuálnom štarte na 20 km už majú za sebou aj spoločné preteky popri slávnej Eiffelovej veži. „Veľmi sme sa tešili, že to môžeme takto spolu absolvovať a boli jeden za druhého zodpovední. Ako v osobnom živote, tak teraz aj na trati,“ prezradil Burzalová.

Potom dodala: „No a tá Eiffelovka, tá tu bola krásna, najkrajšie miesto.“ Dominik Černý žartovne rozhovor s novinármi ukončil: „Stačilo by, ak by jeden spravil nejakú chybu, tak je potom aj na mesiac tichá domácnosť. Po dnešku však tichá domácnosť nebude.“