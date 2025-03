Slovenskí futbalisti sa postavia proti Slovincom. Chcú prejsť do B-divízie Ligy národov - FOTO, VIDEO

Slovenská futbalová reprezentácia má kvalitu na to, aby patrila vyššie, než do C-kategórie Ligy národov. Zverenci Francesca Calzonu zo skupiny so Švédskom, Estónskom a Azerbajdžanom nepostúpili, pripomenul blog webu futbaltour.sk.

Majú však šancu na reparát – v baráži proti Slovinsku. Dokážu naši zdolať nepríjemné Slovinsko?

Už 20. marca sa odohrá prvý barážový duel o postup do B-divízie. Začneme doma na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave, odveta je naplánovaná na 23. marca na štadióne Stožice v Ľubľane.

Súboj hviezd na oboch stranách

Oporami slovenského tímu budú líder holandského Feyenoordu Rotterdam Dávid Hancko, hviezda českej Sparty Praha Lukáš Haraslín či Martin Dúbravka z Newcastlu United. Ten v tejto sezóne Premier League dokázal, že stále nepatrí do starého železa.

Najväčšou hrozbou zo strany Slovincov je kanonier Benjamin Šeško z nemeckého RB Lipsko, ktorého chce takmer každý gigant v Európe. Medzi troma žrďami je zas dlhoročnou oporou Jan Oblak z Atlética Madrid.

Bilancia „sokolov“ proti súperom z Balkánu nie je ideálna. Slováci odohrali osem vzájomných súbojov, vyhrali raz, remizovali v štyroch prípadoch a v troch zápasoch ťahali za kratší povraz.

Moderný stánok

Na odvetu na futbalovom štadióne Stožice v Ľubľane, ktorý je najväčší v Slovinsku s kapacitou 16 038 divákov, pozýva futbalová cestovná agentúra Futbaltour.

Stánok bol otvorený v roku 2010 priateľským zápasom medzi Slovinskom a Austráliou. Je domovom futbalového klubu NK Olimpija Ľubľana.

Okrem futbalových stretnutí sa na ňom konajú aj veľké kultúrne podujatia ako napríklad koncerty, pričom kapacita môže byť rozšírená na viac ako 20-tisíc návštevníkov.

Podporte našich

Slovenský futbal zažíva úspešné obdobie. Reprezentácia naberá na popularite a v osemfinále majstrovstiev Európy proti Anglicku chýbali „sokolom“ len sekundy k tomu, aby postúpili cez favorita medzi najlepšiu osmičku.

Generácia hráčov ako Stanislav Lobotka, Lukáš Haraslín, Tomáš Suslov, Milan Škriniar či Dávid Hancko hrá svetový futbal.

Aj to je skvelá pozvánka na výjazd do Slovinska s plnou podporu pre slovenský národný futbalový tím. Všetky informácie sa dozviete na tomto linku.