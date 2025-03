Výborný zápas, no pre nás so zlým výsledkom. Trénera Weissa pri domácej prehre s Trnavou nesklamal výkon svojich - FOTO

Prestížne slovenské futbalové derby medzi Slovanom Bratislava a Spartakom Trnava v závere základnej časti najvyššej domácej súťaže sa skončilo prehrou obhajcu titulu. „Belasí“ na vlastnom ihrisku podľahli zverencom trénera Michala Gašparíka 0:1, napriek tomu sa udržali na čele tabuľky.

Slovan má pred zostávajúcimi desiatimi stretnutiami na prvej priečke náskok štyroch bodov pred hráčmi Žiliny, tretí je Spartak a na lídra stráca päť bodov. O všetkom v sobotu na tehelnom poli rozhodol už v 12. minúte Philip Azango krížnou strelou do ľavého dolného rohu.

„Jedno z najlepších, ak nie najlepšie derby, ktoré som na Slovane zažil, a to už som v Trnave dlhšie. Myslím si, že to bol dobrý futbal pre ľudí, a nie iba vyslovene boj ako to občas býva. Obe mužstvá chceli vyhrať. Máme veľmi cenné víťazstvo, trošku sme ligu aspoň naoko zdramatizovali a uvidíme, čo sa stane v nadstavbe,“ zhodnotil po súboji spokojný kouč Gašparík.

„Veľmi dobre sme vstúpili do zápasu, boli sme organizovaní, dokázali sme eliminovať silu Slovana, hrozili sme vpredu. Prvý polčas bol celkovo veľmi dobrý. Určité zlomové momenty sme nevyužili a ak by sme na konci nemali 3 body, veľmi by ma to mrzelo. Už do prestávky mohol Ďuriš zvýšiť na 2:0, aj v druhom polčase sme mali šance zavrieť zápas. Vedeli sme, že Slovan má po prestávke fantastických 10-15 minút, keď doma otáča zápasy. Tam sme to potrebovali prežiť, ustáli sme príležitosti domácich. Nakoniec sme tŕpli do konca v dlhom nadstavení, takom hokejovom, kde sa hra stále zastavovala,“ doplnil.

Menej spokojný bol domáci kormidelník Vladimír Weiss starší. „Dobrý ligový zápas, povedal by som, že až výborný, no pre nás so zlým výsledkom. Vždy je niečo pre niečo, nepodali sme taký výkon, aby sme dnes bodovali. Treba zostať pokojní, stále vedieme ligu s dobrým náskokom, ale musíme byť pozornejší, hladnejší. Takéto zápasy sa občas stávajú. Emócia Trnavy bola lepšia, vyššia než naša. Som sklamaný z výsledku, nie z prístupu, hráči bojovali, dreli, no nepodarilo sa nám skórovať,“ myslí si skúsený odborník.

Zľava: Michal Gašparík, tréner FC Spartak Trnava a Vladimír Weiss, tréner ŠK Slovan Bratislava počas futbalového zápasu 6. kola nadstavbovej časti Niké ligy 2023/2024 medzi FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava. Trnava, 21. apríl 2023. Foto: SITA/Martin Havran

Podľa domáceho trénera Azango trafil neskutočne. „Spartak potom dobre bránil. Ťažko sme sa presadzovali. Na druhý polčas sme to trošku zmenili, mali sme šance, ktoré sme nevyužili, neboli sme takí dôrazní ako inokedy. Vplyvov do zostavy bolo veľa, treba si to dobre premyslieť s čistou hlavou. Zhruba viem, kde je riešenie, máme týždeň, aby sme ho našli do dvojzápasu v Košiciach, kde nás čaká emočný dvojzápas v lige a pohári, a ktorý veľa napovie o vývoji súťaže,“ doplnil niekdajší kouč slovenskej reprezentácie.

Už počas najbližšieho víkendu sa v slovenskej Niké lige 2024/2025 začne nadstavbová časť. Slovan sa v nedeľu 9. marca predstaví na pôde Košíc, Spartak už deň predtým pred vlastnými fanúšikmi vyzve Dunajskú Stredu.