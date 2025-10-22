Basketbalista Brodziansky už má klub. Zostáva v krajine, v ktorej absolvoval letnú ligu

Šesťnásobný víťaz ankety Basketbalista roka na Slovensku mal podľa oficiálneho webu Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) viacero ponúk.
Slovenský basketbalový reprezentant Vladimír Brodziansky bude v kariére pokračovať v Číne. Skúsený pivot sa dohodol na zmluve na jednu sezónu s klubom Fu-ťien Sturgeons, ktorý hrá v najvyššej basketbalovej súťaži CBA.

Tridsaťjedenročný rodák z Prievidze hral v Číne v letnej lige za Ťiang-Su Jen-Nan Suke Lions. Podmienky v Ázii mu vyhovovali, preto sa rozhodol pokračovať v Číne.

Šesťnásobný víťaz ankety Basketbalista roka na Slovensku mal podľa oficiálneho webu Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) viacero ponúk. O jeho služby sa zaujímali domáce elitné kluby z Prievidze a Levíc, ale aj tímy zo Španielska či Grécka.

„Som spokojný, že sa podarilo vybaviť pôsobenie v CBA. Teraz to bude na mne, ako sa uchytím. Bude to nová skúsenosť, keďže sa hrá systémom 4 x 12 minút a na ihrisku môžu byť v jednom momente len dvaja zahraniční hráči. Keďže budeme v tíme štyria cudzinci, uvidíme, ako nás bude tréner rotovať,“ povedal Vladimír Brodziansky podľa SBA.

Za Fu-ťien hrali v minulosti viacerí hráči so skúsenosťami z NBA. Jedným z nich bol aj Jelani McCoy, víťaz NBA s Los Angeles Lakers z roku 2002.

