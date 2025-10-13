Slovenské strelkyne v skeete vezú z Grécka bronz. Tímovú súťaž vyhrali Američanky

Skeetarky Slovenska získali bronzové medaily v tímovej súťaži na MS v Grécku.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
MS v streľbe z brokových zbraní
Slovenské reprezentantky v skeete vybojovali bronz v tímovej súťaži na MS v streľbe z brokových zbraní v Grécku. Foto: FB, www.facebook.com
Grécko Športová streľba Športová streľba z lokality Grécko

Slovensko má medailu z majstrovstiev sveta v streľbe z brokových zbraní v gréckej Malakase. Pochádza zo skeetu žien, aj keď nie z individuálnej súťaže.

Skeetarky Vanesa Hocková, Danka Hrbeková (za slobodna Barteková) a Monika Štibravá získali bronz v tímovej súťaži. Zlato si vybojovali Američanky a striebro reprezentantky Cypru. Informoval o tom web olympic.sk.

Slovenky obhájili tretie miesto z MS 2023 v Baku a zopakovali si tiež umiestnenie z júlových majstrovstiev Európy v Chateauroux. V individuálnej súťaži bolo finále bez slovenského zastúpenia.

Finále bez Sloveniek

Majsterkou sveta sa stala Američanka Samantha Simontonová. V šesťčlennom finále chýbala Slovenka. Najlepšia z nich Hocková obsadila v kvalifikácii 8. priečku. Hrbeková bola dvanásta.

Hocková, Hrbeková a Štibravá v tímovej súťaži na zrekonštruovanej strelnici neďaleko Atén potvrdili, že Slovensko v ženskom skeete patrí medzi svetovú špičku.

Tri kvalitné strelkyne

„Tímová súťaž je o niečom inom ako individuálna, keďže máte s kým zdieľať radosť. Američanky sú dlhodobo najlepšie, vyhrali zaslúžene,“ povedala Vanesa Hocková pre STVR a Danka Hrbeková ju doplnila:

„Teším sa, že máme tri kvalitné strelkyne. Konkurencia na šampionáte je veľká a je skvelé, že sme v nej stále medzi elitou.“

Viac k osobe: Danka HrbekováMonika ŠtibraváVanesa Hocková
Firmy a inštitúcie: MS v streľbe z brokových zbraní
Okruhy tém: Bronzová medaila Majstrovstvá sveta Skeet Slovenky športová streľba tímy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk