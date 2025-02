Danka Barteková víťazí už aj ako Hrbeková. Skeetarka vyhrala preteky v Katare

Prvé preteky v novom roku a hneď víťazstvo. Slovenská strelkyňa Danka Hrbeková (za slobodna Barteková) zdolala kompletnú konkurenciu v disciplíne skeet na podujatí Grand Prix Lusail Shotgun Competition v katarskom Lusaile.

Štyridsaťročná Hrbeková ovládla v Lusail Shooting Complexe už kvalifikáciu s výsledkom 120 terčov (z maxima 125) a v šesťčlennom finále pridala súčet 55.

Kazašky až za Slovenkou

Na druhé a tretie miesto odsunula reprezentantky Kazachstanu Oľgu Panarinovú a Zoju Kravčenkovú. Druhá Slovenka v štartovnom poli Vanesa Hocková skončila deviata. Jej kvalifikačný výsledok bol 106.

Športovkyňa roka 2023 na Slovensku súťažila v Katare prvýkrát na medzinárodných pretekoch po októbrovej svadbe už pod menom Hrbeková. Na Strednom východe sa jej počas februárových pretekov pravidelne darí, v Lusaile triumfovala v minulosti na GP Kataru v rokoch 2013, 2017, 2019, 2020 a 2023.

Veľmi si to užila

„Dlhšie som nestrieľala, preto som mala tvrdší štart do nového roka. V týchto pretekoch som však chytila tempo už kvalifikácii. Základ 120 holubov, to bolo waau… Finále bolo jedno z najkrajších. Veľmi som si to užila napriek tomu, že baby strieľali vynikajúco a ich kvalita sa ukázala. Som veľmi rada, že som si potvrdila svoju výkonnosť a podarilo sa mi zvíťaziť,“ uviedla Danka Hrbeková vo videu, ktoré sprostredkoval manažér Jozef Korbel.

Vlani na OH šiesta

Danka Hrbeková je bronzová medailistka z OH 2012 v Londýne. Vlani na olympijských hrách v Paríži postúpila do finále skeetu, ale v ňom na medailu nedosiahla a obsadila šieste miesto. V koncoročnej ankete Športovec roka 2024 jej patrila 20. priečka.