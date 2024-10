Slovenské futbalistky čaká odveta vo Walese, z prvého duelu majú náskok

Slovenské futbalové reprezentantky počas predchádzajúceho týždňa spravili ďalší krok na ceste za vytúženým postupom na budúcoročné majstrovstvá Európy do Švajčiarska. V Poprade zdolali výber Walesu 2:1, už večer od 20:15 h ich čaká mimoriadne dôležitá odveta.

Slovenky by si vo večernom súboji vo waleskom Cardiffe chceli udržať najtesnejší náskok z prvého stretnutia. Ak by sa im to podarilo, prebojovali by sa do druhej časti play off a tam by ich čakali pravdepodobne reprezentantky Írska.

Tie totiž v prvom súboji triumfovali v Gruzínsku hladko 6:0 a doma by mali bez problémov potvrdiť postup.

Cítia, že sú pripravené

Jednou z opôr slovenského výberu je stredopoliarka Patrícia Hmírová, ktorá na klubovej úrovni pôsobí v Španielsku.

„Prvý zápas sme zvládli dobre a ja dúfam, že po odvete to budeme práve my, kto sa bude tešiť z postupu do ďalšej časti play off. Cítim z dievčat, že sme pripravené urobiť tento historický výsledok,“ vyhlásila podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu.

Všetky hráčky v poriadku

„Na Slovensku sme síce mali krajšie počasie, ale na odvetu sme pripravení. Chceme sa prezentovať svojou hrou a pobiť sa o postup. Hoci bol prvý duel náročný, všetky dievčatá sú zdravotne v poriadku a to nás veľmi teší. Či urobíme v zostave zmeny ešte nemáme rozhodnuté, budeme ešte o tom diskutovať,“ uviedol asistent trénera Michal Švihorík.

Aj on vie, že na slovenské hráčky čaká vo Walese búrlivé prostredie a v hľadisku možno aj päťciferný počet divákov. „Už sme sa o tom v realizačnom tíme rozprávali. Kostra družstva už takéto návštevy zažila nie raz a ja pevne verím, že to bude skvelé,“ dodal.

Tím SR po prílete do Walesu navštívil honorárny konzul Slovenskej republiky v tejto krajine Nigel Payne.