Slovenské firmy získali nového pomocníka z Bruselu, exportérom má výrazne zjednodušiť život

Na Slovensku predstavili nástroj Európskej komisie Access2Markets, ktorý má ambíciu výrazne zjednodušiť život exportérom. Stalo sa tak počas podujatia EU Export Day, ktoré zorganizovalo Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s agentúrou SARIO, Európskou komisiou a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Hlavným cieľom podujatia bolo predstaviť slovenským vývozcom praktické riešenia, ktoré môžu posilniť ich konkurencieschopnosť mimo hraníc Európskej únie.
Rýchle, presné a aktuálne informácie
Podľa Eximbanky, ktorá sa na akcii aktívne zúčastnila, predstavuje Access2Markets kľúčový nástroj pre moderný export v globalizovanom prostredí. Ide o strategickú a zároveň praktickú platformu, ktorá firmám umožňuje rýchlo získať presné a aktuálne informácie o obchodných podmienkach v tretích krajinách. Od colných sadzieb, certifikátov a technických noriem až po daňové režimy či obchodné dohody medzi EÚ a cieľovými štátmi. Vďaka tomu exportér dokáže ešte pred podpisom zmluvy vyhodnotiť, či sa mu obchod oplatí a aké požiadavky bude musieť splniť.
„V čase rastúcej neistoty, geopolitického napätia a narušených dodávateľských reťazcov je práve jednoduchý a rýchly prístup k relevantným obchodným informáciám kľúčový,“ uviedol generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec. Ako dodal, Európska komisia dnes vníma export ako súčasť širšej geopolitickej stratégie. „Export už nie je len ekonomická téma, ale strategická záležitosť,“ zdôraznil Podhorec.
Podpora exportu je prioritou
Access2Markets funguje v symbióze s domácimi nástrojmi, ktoré poskytuje napríklad Eximbanka. Kým európska platforma pomáha firmám zorientovať sa v legislatíve, požiadavkách a podmienkach obchodovania, Eximbanka vstupuje do hry v momente, keď už podnikateľ pozná cieľový trh a má pripravený konkrétny projekt. Poskytuje financovanie, poistenie rizík aj záruky. Teda všetko, čo slovenské firmy potrebujú, aby mohli svoje exportné plány pretaviť do reality.
Ako zdôrazňuje Eximbanka, podpora exportu sa dnes stáva strategickou prioritou, ktorá presahuje rámec ekonomiky. Je súčasťou bezpečnostnej a geopolitickej rovnováhy. Preto je kľúčové, aby Slovensko využívalo európske nástroje ako Access2Markets v synergii s domácimi inštitúciami. „Len koordinovaný a premyslený prístup dokáže pretaviť exportný potenciál Slovenska na reálne výsledky,“ dodal Podhorec.