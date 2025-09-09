Slovensko láme rekordy v exporte zbraní, polovicu prebytku obchodu ťahá obranný priemysel

Slovensko smeruje k historicky rekordnému exportu zbraní. Podľa údajov Štatistického úradu SR za prvý polrok vyviezla krajina zbrane a strelivo v hodnote viac ako 1 miliardy eur, čo je už teraz takmer na úrovni celého minulého roka. Ak by sa tento trend udržal, celkový vývoz v roku 2025 by mohol dosiahnuť až 1,8 miliardy eur.
Vývoz zbraní
Dynamika rastu je však taká výrazná, že podľa odhadov môže ísť dokonca o objem až do 3 miliárd eur.„Export zbraní za prvý polrok je dva a pol násobne vyšší ako v rovnakom období minulého roka,“ upozorňuje hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.
Slovensko je silné vo výrobe munície veľkého kalibru, Taliansko zase v malokalibrovej, vyhlásil Fico po stretnutí s Meloniovou – VIDEO
Zahraničný obchod Slovenska vykázal za prvých sedem mesiacov prebytok 1,4 miliardy eur, pričom len za prvý polrok to bolo 1,1 miliardy eur. K tomuto výsledku výrazne prispel práve obranný priemysel. Samotné obchodné saldo pri zbraniach a strelive dosiahlo takmer pol miliardy eur, čo podľa Gábriša znamená, že takmer polovicu celkového kladného salda zahraničného obchodu tvoril vývoz zbraní.
Rýchly rast
Podiel zbrojného exportu na celkovom slovenskom vývoze síce podľa ekonóma zostáva relatívne nízky v porovnaní s automobilovým priemyslom, ktorý tvorí približne 36 %. No jeho rast je mimoriadne rýchly. Kým v prvej polovici roka 2024 predstavoval len 0,8 % exportu krajiny, tento rok už stúpol takmer na 2 %.
Vývoz si napriek rastu dovozu udržal náskok, zahraničný obchod Slovenska bol v júni opäť v prebytku
Slovenský obranný priemysel vyváža najmä muníciu. Od nábojov cez bomby až po granáty. Dominantnými odberateľmi sú susedné Česko a vojnou zmietaná Ukrajina, ktoré absorbujú približne 80 % celkového vývozu zbraní zo Slovenska. Tento trend podčiarkuje, že obranný priemysel sa stal významnou zložkou slovenskej ekonomiky a jeho vplyv na zahraničný obchod narastá.