Slovenská pošta spája praktickú službu s originálnym darčekom, ľudia si môžu vytvoriť vlastnú známku

Známka zároveň slúži ako cenina, ktorá dodá listu, pozvánke či oznámeniu osobitý charakter.
Slovenská pošta prináša možnosť vytvoriť si vlastnú poštovú známku s motívom podľa vlastného výberu, či už ide o portrét, rodinnú fotografiu, obrázok domáceho miláčika alebo inú výnimočnú fotografiu.

Ako informuje hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová,služba Moja známka spája praktickú poštovú službu s originálnym darčekom, ktorý možno použiť na obálky listov, blahoželaní či svadobných oznámení, a tak premeniť obyčajnú zásielku na neobyčajné prekvapenie.

Vytvorenie vlastnej známky je jednoduché cez online aplikáciu na webe mojaznamka.sk. Používateľ si vyberie šablónu tlačového listu s ôsmimi políčkami, do ktorých môže vložiť rôzne fotografie alebo jednu opakujúcu sa. Okrem obrázkov je možné pridať aj ľubovoľný text, napríklad pozdrav či blahoželanie. Hotový návrh sa objedná a po úhrade sú známky doručené priamo na adresu zákazníka.

„V čase, keď rastie záujem o personalizované darčeky je Moja známka príležitosť potešiť svojich blízkych, kolegov či obchodných partnerov jedinečným prekvapením s ich či vašou fotografiou, alebo motívom pripomínajúcim spoločné zážitky a momenty, ktoré si chcete uchovať,“ uviedla Peterová.

Zdôraznila, že známka zároveň slúži ako cenina, ktorá dodá listu, pozvánke či oznámeniu osobitý charakter. Personalizovaný hárček s ôsmimi známkami je tak vhodným darčekom najmä počas vianočných sviatkov, ale aj na iné príležitosti, ktoré si zaslúžia originálnu spomienku.

