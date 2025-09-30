Slovenská pošta plánuje zrušiť pobočky v okresných mestách, zmeny sa dotknú 21 prevádzok

Slovenská pošta pokračuje v transformácii svojej pobočkovej siete v okresných mestách, kde plánuje optimalizovať 21 prevádzok s klesajúcou návštevnosťou a využiteľnosťou služieb. Ako informoval Michal Petro zo Slovenskej pošty, cieľom je priniesť klientom dostupnejšie služby a vyšší komfort pri ich využívaní, zároveň zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť spoločnosti. Aktuálne Slovenská pošta prevádzkuje v okresných mestách 126 pobočiek, z ktorých po komplexnej analýze plánuje zrušiť 29.
„Kladné rozhodnutie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pošta zatiaľ dostala v prípade 21 prevádzok, ktorých činnosť bude ukončená v najbližších mesiacoch,“ uvádza Petro. Zásielky budú obyvateľom spádových oblastí vydávať určené nástupnícke pošty, ostatné služby budú dostupné na iných pobočkách, u doručovateľov alebo prostredníctvom alternatívnych bodov ako BalíkoBOXy či PoštaPOINTy.
Zjednotenie otváracích hodín
Slovenská pošta plánuje tiež zjednotiť otváracie hodiny zostávajúcich pobočiek a rozšíriť sieť samoobslužných zariadení, ktoré fungujú 24 hodín denne. „Doručovanie poštovými doručovateľmi, ktorí dokážu poskytnúť až 90 % služieb zákazníkom priamo doma, zostáva bez zmeny,“ zdôrazňuje pošta.
Slovenská pošta obnovuje doručovanie darčekov do USA, zmestiť sa však musíte do sumy 90 dolárov
Doručovatelia sú vybavení multifunkčnými mobilnými zariadeniami, ktoré umožňujú napríklad platbu kartou či dohodu na inom termíne doručenia. Zároveň rastie záujem o samoobslužné terminály BalíkoBOXy, ktorých počet sa v okresných mestách čoskoro zvýši. Slovenská pošta vstupuje do spolupráce s ďalším prevádzkovateľom samoobslužných zariadení, aby zákazníci mohli využívať viac miest na výdaj a podanie zásielok za rovnakých podmienok.
K dispozícii je aj mobilná aplikácia
Pre digitálne orientovaných klientov je k dispozícii mobilná aplikácia Slovenskej pošty, ktorá umožňuje podanie a zaplatenie zásielky online s 20 % zľavou, sledovanie zásielok v reálnom čase, zmenu termínu doručenia či vyhľadanie najbližšej pobočky.
Útoky psov na kuriérov stúpajú, Slovenská pošta hrozí pozastavením doručovania zásielok
Slovenská pošta tak reaguje na zmenu trendov v zákazníckom správaní, kde dominujú digitálne formy komunikácie a alternatívne poštové body, a zároveň zabezpečuje služby pre starších klientov a ľudí so zníženou mobilitou. Po optimalizácii zostáva spoločnosť s najširšou sieťou kamenných prevádzok a najdostupnejšími službami na Slovensku. Aktuálne informácie o optimalizácii pobočkovej siete sú dostupné na webovej stránke Slovenskej pošty.