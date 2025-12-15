Slovenská hudobná distribučná spoločnosť boduje v Európe: Z dediny pri Bratislave až k francúzskej hudobnej jednotke – VIDEO, FOTO

Slovenská hudobná scéna zažila v novembri 2025 moment, ktorý by ešte pred pár rokmi pôsobil ako sci-fi. Malá digitálna distribučná spoločnosť, ktorá dlhodobo pomáha približne 200 domácim interpretom, prerazila na jeden z najkonkurenčnejších hudobných trhov Európy.
Distribučná spoločnosť Bloomdi (predtým známa ako Ruka Hore) zaznamenala obrovský medzinárodný úspech. Ako prvá lokálna firma zo Slovenska aj Česka zabezpečila distribúciu nového singla francúzskej megahviezdy Gimsa, súčasnej jednotky francúzskeho popu a rapu. Track vyšiel 21. novembra a slovenský tím sa tým ocitol v jednom rade s hráčmi kalibru Warner Music Group, Universal Music, Believe či Fuga.
Zakladateľ distribučky Aleš Varga opisuje míľnik ako potvrdenie toho, že talent a vášeň môžu prerásť lokálne hranice: „Je to pre nás obrovská česť a dôkaz, že aj zo slovenskej firmy môže vyrásť európsky hráč. Milujeme to, čo robíme a sme presvedčený, že toto je len začiatok.“
Od lokálnej scény k medzinárodným ambíciám
Spoločnosť dlhé roky pôsobila ako pevná opora pre domácich interpretov ako Separ, Ego, Kali, Rytmus, Dara Rolins, Tina, Pavol Habera, Miro Jaroš, Majk Spirit, cez kapely Hex, Polemic, Desmod, až po výrazné osobnosti novej generácie ako Luca Brassi 10x, Call Dominika, Frayer Flexking, P.A.T. a stovky ďalších raperov, spevákov a producentov.
Ambícia šikovných profesionálov po nespočetnom množstve hudobných úspechov rástla a približne pred štyrmi rokmi prišiel zásadný posun. Distribučný tím sa rozhodol pomôcť lokálnym interpretom dostať sa za hranice regiónu. „Stavili sme na tých interprétov, ktorí mali predpoklady preraziť svetovo: kvalitnú produkciu, charakteristický zvuk a angličtinu bez bariér,” vysvetľuje Varga
Výsledky sa dostavili rýchlo. S Mikolasom Josefom firma prenikla vďaka Spotify do vysielania v TV počas legendárneho futbalového zápasu „El Clásico“ v 39 krajinách Európy a neskôr, pri vydaní albumu ONE až na billboard na Times Square. Spoločnosť s jeho singlami taktiež zaznamenala prvé mikroprieniky v Ázii a to konkrétne v Japonsku a Južnej Kórei.
Zahraničné úspechy následne pribúdali s interpretmi a projektmi ako Tamara Kramar, Vanessa Weisz, Celeste Buckingham, Alan Murín či Vesna, ktoré sa opakovane objavili vo veľkých Európskych či UK Spotify playlistoch. V rámci celosvetovej kampane EQUAL sa na ikonický Times Square Spotify Billboard zaradili už spomínaná Tamara Kramar, ale aj Sima, Laura Weng, Eliška Mraz a najnovšie v novembrovej kampani aj Blanch.
Tieto úspechy slovenskej distribúčke otvorili dvere ku globálnym spoluprácam od mongolskej huslistky z orchestra Hansa Zimmera Rusandy Panfili, cez taliansku speváčku Shibui, až po americko-marockého interpreta Ilyaha, čím sa slovenský distribučný tím definitívne zaradil medzi rešpektovaných európskych hráčov.
Nový singel Gims – Mal Amor
Najčerstvejším dôkazom rastúcej reputácie je účasť na veľkom francúzskom projekte, v ktorom figurujú mená ako Davido, Ninho a mnohé ďalšie. Jeho súčasťou je aj čerstvo vydaný Gimsov singel, ktorý slovenská firma úspešne oddistribuovala minulý piatok. Ide o jeden z najväčších európskych projektov, na akom sa slovenský distribučný tím podieľal – a jasný signál, že sa presúva do prvej ligy.
„Keď sme začínali v malej obci pri Bratislave, ani nám nenapadlo, že raz budeme robiť na projektoch s najväčšími európskymi a svetovými hviezdami. Sme dôkazom, že globálny hudobný biznis sa dá robiť aj zo Slovenska – kvalitne a ambiciózne,“ hovorí zakladateľ Bloomdi Aleš Varga.
Výhľad do budúcnosti
Bloomdi sa chce dlhodobo usilovať o export slovenských talentov do zahraničia a vytvárať im podmienky na presadenie sa na medzinárodnej scéne.
Bloomdi sa netají tým, že jeho vízia siaha ďaleko za hranice Slovenska a Česka. Aktuálne buduje partnerstvá v Rumunsku, Poľsku, Francúzsku a USA. Taktiež pripravuje vlastné technologické nástroje založené na umelej inteligencii, ktoré majú umelcom pomôcť efektívnejšie prenikať na globálny trh.
V spolupráci so spoločnosťou LOUD Publishing, v roku 2026, plánuje spustiť exportný program zameraný na identifikáciu a podporu talentov so svetovým potenciálom.
Spoločnosť Bloomdi
Distribučná firma dlhé roky pôsobila pod značkou Ruka Hore, keďže jej zakladateľ bol zároveň spolumajiteľom známeho e-shopového projektu Ruka Hore. S narastajúcimi zahraničnými aktivitami prišiel v roku 2025 strategický rebranding. Zrodila sa značka Bloomdi – moderný, medzinárodne zrozumiteľný brand reflektujúci rastúcu globálnu pozornosť.
Bloomdi dnes poskytuje umelcom kompletnú digitálnu distribúciu, marketingovú podporu, konzultácie a globálne playlistové stratégie. Jej ambíciou je prispieť k tomu, aby Slovensko nezaostávalo v hudobnom priemysle či už za Českom alebo ostatnými krajinami Európy. Vychádza pritom z presvedčenia, že u nás pôsobí množstvo talentovaných a ambicióznych hudobníkov, inštrumentalistov aj spevákov a speváčok, ktorí si zaslúžia väčší priestor a medzinárodnú viditeľnosť.