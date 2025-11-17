Lucia Gibarti má debutový album GIBARTI a k jednej z najintímnejších piesní vydala aj videoklip – VIDEO

Lucia Gibarti má za sebou významný míľnik – vydanie a krst svojho prvého sólového albumu s názvom GIBARTI. Po úspechu debutového singlu Odletieť, ktorý sa uchytil aj v rádiových rotáciách, prichádza s novým videoklipom k piesni Mesiac nad horou.
Čerstvá novinka – album GIBARTI, ktorý obsahuje 11 piesní, z toho 8 slovenských a 3 anglické, vznikal približne dva roky. Lucia zo svojich textov a hudobných nápadov na prvú štúdiovku vybrala práve tie, ktoré sú jej srdcu najbližšie: „Z tej hrubej knihy mojich textov a desiatok hudobných nápadov sa tam dostali naozaj najsrdcovejšie piesne a každá jedna má pre mňa obrovský význam,“ hovorí Lucia.
Na albume spolupracovala s producentom Miroslavom Felberom, spoluproducentom a gitaristom Radom Šulekom, basgitaristom Martinom „Miťom“ Samuelym z kapely IMT Smile, klávesákom Rasťom Borošom. Jedno krásne sólo na album nahral talentovaný muzikant Pavol Jeňo (IMT Smile). O mix sa postaral Miroslav Felber a o master Peter Halgaš.
„Všetky piesne sú pre mňa výnimočné. Mám veľmi rada pieseň Milionkrát, ktorá dokáže spájať ľudí, no blízka je mi aj energická skladba Odletieť, ktorá sa stala prvým singlom z albumu,“ dodáva mladá speváčka.
Krst albumu v Košiciach
Lucia Gibarti nový nosič uviedla do sveta, tak ako sa patrí, krstom albumu spojeným s koncertným vystúpením, ktorý sa konal v košickom podniku GESTO, kde zavládla výnimočná atmosféra. „Zaplnil sa plný klub, ľudia sa bavili, spievali, usmievali sa,“ opisuje Lucia s úsmevom.
Lucia Gibarti vydala videoklip k piesni Hlavolam, natáčal sa v národnej prírodnej rezervácii
Krstným otcom albumu sa stal spevák Lukáš „Luky“ Adamec, s ktorým Lucia naspievala duet Veď vieš, známu titulnú skladbu k seriálu Mama na prenájom. „Zvolila som ho preto, lebo ho považujem za jedného z najlepších spevákov na Slovensku – je energický, úprimný východniar ako ja,“ vysvetľuje.
Novinku pokrstili vodou z babinej studne, ktorá sa priamo spája s piesňou Mesiac nad horou. „Luky potom prišiel s nápadom, že album ešte pokrstíme perím – aby letel svojou cestou ako prvý singel Odletieť,“ dodáva Lucia.
Mesiac nad horou – nový život pre obľúbenú skladbu
Po úspechu prvého singla z albumu – Odletieť, ktorý už niekoľko týždňov rotuje na vlnách slovenských rádií a ktorý sa ako prvý dočkal videoklipu, Lucia dopriala vizuálnu podobu i skladbe Mesiac nad horou, ktorú vydala v novom šate.
„Pieseň vznikla pred niekoľkými rokmi v spolupráci s Tomim Okresom z kapely Chinaski, ktorý k nej zložil hudbu, ja som napísala text a produkčne sa na nej podieľal aj Andrej Karlík. Chcela som jej vdýchnuť nový život, pretože si to zaslúži,“ hovorí Lucia.
Na novej verzii spolupracovala s producentom Mirom Felberom a Tomim Okresom, sláčiky zaranžoval Adrián Harvan v spolupráci s poľským sláčikovým kvartetom. Nahrávanie prebiehalo v štúdiu PARENTALS. „Je to pre mňa veľmi osobná pieseň a asi najintímnejšia výpoveď. Mesiac nad horou je pre mňa piesňou o spomienke a návrate k vlastným koreňom, o pokoji a svetle, ktoré nás sprevádza, aj keď sme ďaleko,“ dodáva speváčka.
Videoklip vznikol podľa spoločného námetu Lucie a producenta Mira Felbera a nakrúcal sa na Kojšovej holi v nádherne sfarbených jesenných lesoch. „Vizuál som chcela jednoduchý a minimalistický, zasadený do prostredia prírody, ktorý nechá vyniknúť emóciu, hlas a celú pieseň. Aj napriek zime a vetru to stálo za to – zachytili sme nádherné výhľady aj západ slnka,“ opisuje Lucia priebeh nakrúcania.
Lucia Gibarti a nové plány
Lucia pokračuje v koncertovaní a chystá ďalšie projekty. Okrem pravidelného účinkovania na pódiách s kapelou Hrdza, ktorej je už niekoľko rokov neoddeliteľnou súčasťou, ju fanúšikovia môžu vidieť i na vlastných koncertoch.
„Srdečne vás všetkých pozývam na najbližší koncert, ktorý sa uskutoční 13. 12. na Katovej Bašte, kde zahráme s mojou kapelou a zaznejú aj nové piesne z albumu,“ hovorí speváčka. Okrem live hudobných zážitkov sa fanúšikovia talentovanej speváčky už čoskoro môžu tešiť na nové videoklipy a piesne, ktoré Lucia plánuje pravidelne vydávať.
Aktuálne novinky a ďalšie hudobné projekty Lucie Gibarti sú dostupné na: www.luciagibarti.com a sociálnych sieťach Facebook a Instagram.