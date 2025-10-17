Päťsetové drámy posunuli slovenské stolné tenistky na ME do štvrťfinále. Vyzvú tam Rumunky

Slovenské reprezentantky v stolnom tenise si zahrajú o medaily na majstrovstvách Európy družstiev v chorvátskom Zadare.
V osemfinále si Slovenky poradili s domácimi Chorvátkami 3:1 a vo štvrťfinále vyzvú obhajkyne strieborných medailí spred dvoch rokov Rumunky. Slovenské reprezentantky už obhájili štvrťfinálovú účasť z ME 2023 vo švédskom Malmö.
Padel rastie raketovým tempom: Majstrovstvá Slovenska prilákali 120 hráčov
Stále v piatich setoch
Zverenky trénera Jaromíra Truksu predviedli proti domácim obrat z 0:1 na 3:1. V úvode síce Barbora Várady prehrala s Hanou Arapovičovou 0:3, ale potom Slovenky trikrát zvíťazili v piatich setoch.
Najprv Tatiana Kukuľková otočila zápas proti Lei Rakovacovej, neskôr Ema Labošová zdolala Ivanu Malobabičovú a do tretice 3:2 zvíťazila aj Kukuľková nad Arapovičovou. Slovenka prehrávala 0:2 na sety a v piatom sete otočila zo 4:5 na 8:5. Víťazstvom 11:6 potvrdila doterajšiu stopercentnú bilanciu na ME v Zadare.
Národné singlové tituly v stolnom tenise po ročnej pauze opäť pre Pišteja a Balážovú - FOTO
Tréner bol pokojný
„Dievčatá to zvládli excelentne, najmä Kukuľková ziskom dvoch bodov a Labošová tiež. Na lavičke sme prežívali rôzne chvíle, aj sme sa pohádali počas oddychového času, ale teraz sú to úžasné pocity. Pri rozhodujúcom úniku v poslednom sete som bol pokojný, videl som, že aj ´Kuki´ zachováva pokoj, hoci počas zápasov tam boli v jej podaní rôzne spôsoby prežívania situácií. Aj keby prehrala s Arapovičovou, tak som veril, že v záverečnej dvojhre by to Várady dotiahla, lebo dokáže zvládať rozhodujúce chvíle,“ zhodnotil reprezentačný tréner žien SR Jaromír Truksa na webe SSTZ.
Slovensko si z ME v stolnom tenise berie dve medaily. Balážová nemusela vôbec hrať a napokon dokráčala ku zlatu (rozhovor)
Letenky až v sobotu
Svoje zverenky motivoval aj tým, že museli v dejisku ME zostať až do soboty, lebo v prípade prehry by sa nemali ako dostať domov.
„My sme museli vyhrať, lebo letenky máme až na sobotu a nechceli by sme tu byť v piatok zbytočne. So zveličením som to povedal dievčatám. Rumunky sú ťažké súperky, ale v takomto rozpoložení je možné všetko,“ dodal Truksa.
Nemali na Francúzov
Na rozdiel od žien sa slovenským mužom v osemfinále nedarilo. Favorizovaní Francúzi boli nad ich sily a zvíťazili 3:0 na zápasy. Wang Jang prehral s úradujúcim majstrom Európy Alexisom Lebrunom 0:3. Potom mladší z Lebrunovcov Félix zdolal Alexandra Valucha 3:1 a napokon Jakub Zelinka prehral so Simonom Gauzym 0:3.
Balážová sa stala historicky prvou slovenskou majsterkou Európy v stolnom tenise
„Naše šance proti veľkému favoritovi neboli veľké, ale chceli sme podať maximálne výkony. Treba uznať, súper bol lepší, kvalita bola na jeho strane. Škoda, že Wang nevyužil setbal, lebo hral dobre a mohol to trochu zdramatizovať. Hrať proti Lebrunovcom je náročné, patria do svetovej špičky. Je to úplný iný level, než na aký sme zvyknutí, pokiaľ ide o rýchlosť hry či variabilitu servisu,“ zhodnotil reprezentačný tréner mužov SR Peter Šereda na webe sstz.sk.