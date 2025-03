Životná tragédia obrancu Valacha. Zosnulej manželke odkázal: Človek ľutuje každú hádku

Slovenský hokejista Juraj Valach aktuálne hráva už tretiu sezónu v Spišskej Novej Vsi. Pred pár dňami sa s ňou radoval z triumfu v základnej časti, a tým pádom aj z Pohára Dušana Pašeka.

V záverečnom kole „rysy“ cestujú do Michaloviec, ktoré bojujú o to, či v predkole play off budú začínať na domácom ľade alebo u súpera.

Už 36-ročný obranca nedávno na sociálnej sieti zdieľal smutný príspevok, kde opisoval situáciu, ktorá sa stála pred takmer deviatimi rokmi, no zostane aktuálna až do konca života.

Obaja sa mali tešiť z dvojičiek

Valach v júni 2016 prišiel o milovanú manželku Simonu. Pri predčasnom pôrode zomrela, zatiaľ čo na svet priviedla dvojičky Jerguška a Amálku.

Chlapček má doživotné následky – poškodenie mozgu a potrebuje 24-hodinovú starostlivosť.

„Je to naozaj ťažké. Musím dať klobúk dole pred mojou maminou a ocinom, že sa o dvojičky nonstop starajú a umožňujú mi hrať hokej, aby som zarobil peniaze potrebné na ich liečenie a živobytie,“ povedal vtedy pre web sportovy.cas.sk.

Nádherné slová plné lásky

„Keď prídete na to, že dotyčná osoba vás má rada, máte v sebe ten pocit, že aj keď ste sám, tak vlastne sám nie ste. Je to také spojenie na diaľku, kde jeden o druhom stále viete, lebo ho nosíte v hlave ale aj v srdci,“ napísal Valach s tým, že za tie roky sa nič nezmenilo.

„Len som už pochopil, že už sa nevráti. Už to nie je ten piatok, keď odišla vlakom z Prahy do školy. Tento vlak odišiel navždy. Potom človek ľutuje každú hádku, každý jeden premrhaný moment, kedy sme sa zbytočne hádali pre hlúposti, ktoré len odškrtávali minúty z nášho spoločného času,“ doplnil bývalý hráč Zvolena, Slovana Bratislava, Slavie Praha, Komety Brno, Chomutova či Black Wings Linz.