Slovan hrá v Skopje o všetko. Ak chce živiť šancu na postup, musí bodovať

Futbalisti slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava vo štvrtok nastúpia na piaty zápas hlavnej časti Európskej konferenčnej ligy 2025/2026, keď v severomacedónskom Skopje budú čeliť tamojšiemu mužstvu KF Škendija.
Oba tímy hrajú počas 5. kola o postup z ligovej fázy. „Belasí“ dosiaľ získali tri body, a to za víťazstvo nad Rayom Vallecanom v ostatnom zápase na bratislavskom Tehelnom poli. Škendija má o bod viac. Pokiaľ chce Slovan v záverečnom dueli proti Häckenu hrať s reálnou šancou na postup, potrebuje v Severnom Macedónsku bodovať.
„Chceme si otvoriť šancu hrať doma v poslednom zápase o postup,“ povedal podľa klubového webu asistent trénera Boris Kitka.
Podľa neho Slovan nastúpi proti zaujímavému mužstvu, ktoré narobilo problémy aj papierovo silnejším súperom. „Škendija má kvalitu v ofenzívnej fáze i z pohľadu individualít, vhodne doplnila káder. Neinkasuje veľa gólov, možno to teda nebude duel o veľkom počte gólov. Musíme sa vysporiadať so všetkými faktormi, máme informácie, že ani terén nemusí byť ideálny. Základ bude byť pozorní vzadu a využiť naše šance,“ dodal.
Kitka priznal, že bratislavské mužstvo momentálne nie sme v optimálnej forme, no v tíme chcú ísť naplno a prekonať nepriaznivé obdobie.
„Prežívame niečo, čo občas zažívajú aj iné kluby, ktoré majú v rámci svojich krajín najlepšie podmienky. Čakajú nás tri zostávajúce kľúčové zápasy, v ktorých máme stále postup z ligovej fázy vo vlastných rukách. Na to však musíme teraz vonku bodovať. Je to jasná a dostatočná motivácia pre nás všetkých,“ skonštatoval Kitka.