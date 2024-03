Slovan Bratislava doma zdolal Podbrezovú, rozhodol striedajúci Marcelli (video

V najvyššej slovenskej futbalovej súťaži sa obhajca majstrovského titulu ŠK Slovan Bratislava vrátil na víťaznú vlnu.

Po domácej prehre so Spartakom Trnava spred dvoch týždňov nezaváhali „belasí“ opäť vo vlastnom prostredí a FK Železiarne Podbrezová zdolali 2:1, o všetkom rozhodol v závere súboja striedajúci Nino Marcelli.

Náskok 18 bodov

Slovan má v tabuľke náskok 18 bodov pred Trnavou, ktorá však má k dobru nedeľňajší súboj proti Žiline.

„Tešíme sa, že sme zvládli ťažký zápas v situácii, v akej sme boli. Nie je to výhovorka, ale realita. Počas týždňa sme trénovali ôsmi či desiati, keď šiesti reprezentanti boli mimo. Tréningový proces nemôže byť dobrý, keď mužstvo nemáte dva týždne pokope. Všetci na ihrisku dnes ukázali morálku. Rozhodol Nino, ktorý tam šiel práve s týmto zámerom. Nechcel som ho dávať od začiatku, hral za reprezentáciu so Španielskom i Maltou, vrátil sa veľmi unavený. Ukázal svoju nespornú kvalitu i talent, toto sú situácie pre jeho pozíciu, pretože aj keď vedome viete, čo urobí, tak to má natoľko kvalitné, že mu to vyšlo aj proti najlepšiemu hráčovi súpera. Som veľmi rád, pretože síce sme mali aj hluché miesta, no tento tím opäť potvrdil, čo ho zdobí, a to je práve charakter. Toto si na hráčoch vážim, že idú až do odpadnutia, čo sa dnes potvrdilo,“ zhodnotil po súboj tréner Vladimír Weiss starší podľa oficiálneho webu súťaže.

„Belasí“ hral bez luxemburského reprezentanta Gersona Rodriguesa, ktorý sa do klubu nevrátil po reprezentačnej pauze. „Musíme to riešiť, ja i klub. Sú to disciplinárne veci a v tom nemôžem uhnúť doľava ani doprava,“ uviedol na pozápasovej tlačovke tréner Weiss.

Katastrofálny prvý polčas

V skupine o udržanie sa sú stále bez víťazstva hráči Zlatých Moraviec, ktorí doma podľahli FC Košice 1:2. Na predposledné Michalovce stráca FC ViOn už 12 bodov a vyhnúť priamemu zostupu sa môže už len matematicky.

„Prvý polčas bol z našej strany katastrofálny. V polčasovej prestávke sme si to vydiskutovali, druhý polčas sme sa rapídne zlepšili. Škoda nepremenenej penalty, napriek tomu sme vyrovnali a mali sme aj možnosti na druhý gól. Vždy však nejaký gól dostaneme, čo sa nám stalo aj dnes,“ uviedol po súboji tréner Dušan Uhrin mladší.

Súboj o post lídra

V rovnakej skupine súboji o post lídra druhej polovice tabuľky Banská Bystrica zdolala Trenčín 4:2. Dva góly domácich strelil Martin Rymarenko a v hodnotení najlepších strelcov celej I. ligy sa s jedenástimi presnými zásahmi dotiahol na lídra – klubového spoluhráča Róberta Polievku.

„Súper mal lepší vstup do zápasu. Mal lepšiu pätnásťminútovku a podarilo sa mu streliť gól. Pre mňa bolo dôležité, ako moji zverenci zareagovali na túto situáciu. Od momentu inkasovaného gólu sa snažili plniť veci, ktoré sme si povedali. Boli dostatočne agresívni, snažili sa prehusťovať priestory, ktoré sme si povedali. A z toho pramenili aj brejkové situácie a vytváranie si šancí. Dôležité bolo, že už do konca polčasu sme otočili výsledok a chlapci tomu uverili aj do druhého polčasu. Nedovolili Trenčanom vytvoriť si až toľko veľa príležitostí, ako si zvyknú vytvárať v zápasoch. Kľúčové bolo i to, že sme boli efektívni a dali sme až štyri góly. Za dnešný prístup gratulujem hráčom a verím, že budeme takto pokračovať v ďalších zápasoch,“ povedal po triumfe kouč Mário Auxt.

Tretie kolo nadstavbovej časti I. ligy uzavrie nedeľňajší súboj medzi Spartakom Trnava a MŠK Žilina, bude to priamy súboj o 2. priečku tabuľky.