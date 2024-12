Predstavujeme Atlético Madrid: Tretí najúspešnejší španielsky klub vyhral deväť duelov v rade. Vysoká škola futbalu preverí Slovan do morku kostí (video+foto)

Slovan Bratislava čaká šiesty duel v Lige majstrov. Pôjde o posledný duel v tejto súťaži v tomto kalendárnom roku, ďalšie dva budú v druhej polovici januára. Doposiaľ „belasí“ nezískali ani bod a po piatich prehrách im patrí predposledné 35. miesto s negatívnym skóre 4:18.

Bez bodu sú stále aj ďalšie dva kluby – švajčiarsky Young Boys Bern a nemecké RB Lipsko.Najhoršie skóre má spomedzi týchto tímov Bern (2:17), preto okupuje úplný chvost tabuľky.

Španielsky protivník z Atlética Madrid bodoval trikrát – boli to výhry s Lipskom, PSG a Spartou Praha. Okrem toho majú na konte aj dve prehry, keď najprv neuspeli s Benficou a následne s Lille. Klubu patrí postupová 16. priečka so skóre 11:9.

Už od 18.45 h vypukne ďalší súboj Slovana v milionárskej súťaži. Pôjde o tohtoročnú derniéru s milionárskou súťažou, najbližšie sa „belasí“ predstavia 21. januára na Tehelnom poli proti nemeckému Stuttgartu.

História klubu

Madridský celok bol založený 26. apríla 1903 skupinou baskických študentov s cieľom konkurovať tým najlepším športovým klubom v krajine, píše klubový web.

Keď sa v roku 1911 zmenili dresy na červeno-biele, zrodila sa prezývka „Los Colchoneros“. Bolo to pre podobnosť dizajnu s vtedajšími poťahmi na matrace. O desať rokov neskôr klub získal svoj prvý oficiálny titul, keď vyhral regionálne majstrovstvá. Bol to odrazový mostík k postupu do najvyššej súťaže.

Na začiatku 40. rokov si prvý raz futbalisti Atlética pripísali triumfy v najvyššej súťaži. Hneď z toho bola aj obhajoba titulu – šlo o sezóny 1939/40 a 1940/41. V roku 1960 si k úspechom pripísali aj vtedajší Generálny pohár (teraz Kráľovský pohár), keď na vlastnom štadióne zdolali mestského rivala Real Madrid 3:1.

Do prvého medzinárodného finále vo svojej histórii sa dostali o ďalšie dva roky neskôr. Prvý duel proti talianskej Fiorentine skončil nerozhodne, v druhom už Španieli triumfovali 3:0. Klub tak získal prvú európsku trofej.

V roku 1991 brankára Abela Resina neprekonali v 14 ligových kolách. Dosiahol zrejme neprekonateľný rekord, keď neinkasoval dlhých 1 275 minút. Prvé double sa datuje do sezóny 1995/96. „Los Colchoneros“ vyhrali ligu a Kráľovský pohár.

Po tom, čo Atlético Madrid na konci sezóny 1999/00 zostúpilo do druhej ligy, sa v roku 2002 pod vedením Luisa Aragonésa vrátilo do najvyššej súťaže. Tam na seba začal upozorňovať mladík Fernando Torres.

V roku 2010 získali futbalisti z hlavného mesta Španielska svoj prvý európsky superpohár po víťazstve nad Interom Miláno, víťazom Ligy majstrov. Predtým ovládli Európsku ligu po výsledku 2:1 po predĺžení proti anglickému FC Fulham, priblížil tímový web.

V klubovej vitríne sa nachádza 11 domácich titulov, desať španielskych pohárov a dva superpoháre. Európsku ligu ovládlo Atlético Madrid trikrát, rovnaký počet úspechov zaznamenali aj v Superpohári UEFA.

Vo finále Ligy majstrov si zahrali v histórii v troch prípadoch, ani raz z toho nedokázali vydolovať víťaznú trofej.

Inovatívny a moderný stánok

Štadión Metropolitano bol slávnostne otvorený 13. mája 1923. Neskôr sa premenoval na Manzanares i Vicente Calderón. Bolo to na počesť zosnulého prezidenta klubu, informoval web Atlética Madrid.

V poslednom oficiálnom zápase, ktorý sa hral v stánku Vicenta Calderóna, sa Atlético tešilo z víťazstva 3:1 nad Bilbaom. Medzi inými sa presadil aj spomínaný Torres. Pre všetkých to bol emotívny zážitok, keďže vzdali hold štadiónu, ktorý slúžil počas ostatných 50 sezón.

Prvý duel na Wanda Metropolitano bol proti Málage (1:0). Francúz Antoine Griezmann strelil jediný gól stretnutia. Len o štyri dni neskôr Európska futbalová únia (UEFA) určila tento štadión za hostiteľský vo finále Ligy majstrov 2019. Tam triumfoval v anglickom finále Liverpool 2:0 nad Tottenhamom.

Názov sa už medzičasom zmenil. Aktuálne nesie štadión meno Riyadh Air Metropolitano, a to na základe dohody s hlavným sponzorom na nasledujúcich deväť sezón.

Kapacita nového štadióna je 70 692 divákov, 96 percent z neho je pod strechou. Klub sa rozhodol uprednostniť priestrannosť, pohodlie a bezpečnosť fanúšikov pred väčšou kapacitou.

Usporiadanie tribún vymysleli tak, že fanúšikovia sú v rôznych častiach veľmi blízko ihriska. Najbližšie k postrannej čiare sú ľudia v severozápadnom rohu, kde sú tribúny od ihriska vzdialené len 5,89 metra.

Zvláštnosťou celej konštrukcie je, že nie je horizontálna, ale má rôzne výšky, čím vzniká formát vlny. To vyzerá ikonicky a efektne. Svetelné technológie robia zo štadióna jeden z najinovatívnejších a najmodernejších na svete, tiež ide o akúsi novú ikonu v panoráme Madridu, dodala webstránka klubu.

Neporovnateľná forma

Favoritmi sú nepochybne futbalisti španielskeho družstva. Z posledných desiatich zápasoch zvíťazili až v deviatich prípadoch. Prehrali iba raz, koncom októbra neuspeli s Betisom Sevilla 1:0. Od toho času sa začala práve famózna šnúra.

Slovenský šampión má z rovnakého počtu duelov šesť výhier, jednu remízu a tri prehry. Dve z nich boli v milionárskej súťaži – proti Dinamu Záhreb a AC Milánu. V generálke na toto stretnutie neuspeli pod Dubňom proti Žiline 2:1.

Naopak, tretí najúspešnejší klub z Pyrenejského polostrova v počte domácich titulov zažil prípravu na Slovan Bratislava ako zo sna. Fanúšikovia na Riyadh Air Metropolitano mohli byť na svojich miláčikov pyšní, keďže dokázali otočiť nepriaznivý stav z 1:3 na 4:3 proti FC Sevilla.

Od 57. minúty, keď inkasovali, pálili presnými už len „Los Colchoneros“. Hrdinom sa napokon stal dvojgólový Griezmann. V 94. minúte dokonal obrat, na ktorý sa len tak ľahko nezabudne. Zdvihol tým aj varovný prst pre futbalistov Slovana.

Kto si nezahrá?

Na oficiálnom klubovom webe má španielsky tím v A-tíme predstavených 23 hráčov. Z toho sú dvaja brankári, ôsmi obrancovia i stredopoliari a piati útočníci.

Kouč Atlética Madrid Diego Simeone vedie klub už dlhých 13 rokov. Počítať môže takmer s celý kádrom, otázny je len štart Francúza Thomasa Lemara, ktorý chýba už osem duelov zo zdravotných dôvodov.

Za Slovan nenastúpi vykartovaný Marko Tolič. Chorvát dostal červenú kartu v stretnutí s AC Milánom. Ostatní hráči odleteli do Madridu a sú v prípade potreby ochotní nastúpiť.

Menšie zdravotné komplikácie trápili Matúša Vojtka, no s tímom už trénuje a je v nominácii na zápas s „Los Colchoneros“. Jeho štart je však s otáznikom, rovnaké prípady sú aj Juraj Kucka či Kevin Wimmer.

Výrazný rozdiel

Podľa analytického webu Transfermarkt je hodnota talianskeho celku vo výške 511 miliónov eur. Káder slovenského majstra dokopy stojí podľa spomínaného portálu 28,78 milióna eur.

Atlético Madrid je takmer 18-krát hodnotnejší klub. Ide o silného protivníka so skvelou formou, od ktorého sa nič iné ako víťazstvo na domácej pôde nečaká.