Slovenky prehrali so Švédkami, ale Lopušanová vyrovnala historický bodový rekord - VIDEO

Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov neuspeli proti Švédkam vo štvrťfinále majstrovstiev sveta v Kanade.
Vysoká prehra 2:7 reálne odzrkadľuje rozdiel medzi oboma tímami, ale jeden dôvod na radosť pre slovenské farby zápas predsa len priniesol.
Na Slovenky čakajú MS do 18 rokov v Kanade. V príprave prehrali so staršími žiakmi HOBA Bratislava
Útočníčka Nela Lopušanová strelila prvý z dvoch gólov slovenského tímu a tým vyrovnala historický rekord v počte bodov na svetových šampionátoch tejto vekovej kategórie dievčat. Dosiaľ bola rekordérkou s 33 bodmi Američanka Kendall Coyne Schofieldová, teraz sa na ňu Lopušanová dotiahla so súčtom 22 gólov a 11 asistencií.
Šesť gólov v 4 zápasoch
Na aktuálnom šampionáte v Cape Breton Lopušanová v štyroch zápasoch strelila 6 gólov a pridala aj jednu asistenciu. Išlo o jej rozlúčku s touto vekovou kategóriou MS. Slovenky skončili na konečnej šiestej priečke.
Chcela prekonať rekord
„Prvá tretina proti Švédkam bola ešte vyrovnaná. Potom sme však dostali tri-štyri góly a boli sme v zápase dolu. Škoda, lebo sme sa chceli pobiť o víťazstvo,“ vravela 17-ročná Lopušanová vo videu na sociálnych sieťach Slovenského zväzu ľadového hokeja.
„Som na to pyšná, že som sa dostala medzi najlepšie strelkyne v histórii svetových šampionátov. Chcela som aj prekonať rekord, ale nepadlo mi to tam. Je to hokej,“ dodala žilinská rodáčka.
„Bola to veľká jazda v jej podaní. Naša najdôležitejšia hráčka, líderka a obľúbená spoluhráčka. Urobila reklamu nášmu tímu, ale aj celému Slovensku. Želám jej v budúcej kariére len to najlepšie. Samozrejme, tešíme sa, že ju uvidíme v seniorskom tíme Slovenska,“ povedal tréner mladých Sloveniek Michal Kobezda o Lopušanovej na webe IIHF.
O finále aj Češky
Do semifinále MS do 18 rokov žien postúpili okrem Švédok, aj Češky a tiež Američanky a Kanaďanky. Češky zdolali Švajčiarky 2:1, Američanky vyprevadili Maďarky s debaklom 9:0 a ešte vyšším rozdielom si Kanaďanky poradili s Fínkami (12:0). Sobotné semifinálové dvojice tvoria: USA – Švédsko a Kanada – Česko. O záchranu si zahrajú Maďarky proti Fínkam.