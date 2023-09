Slovan aj Spartak Trnava sa predstavia v Európskej konferenčnej lige, belasí však odvetu na Cypre nezvládli

Slovenský klubový futbal bude mať premiérovo v histórii dvojnásobné zastúpenie v jesennej skupinovej časti európskych pohárových súťaží.

Slovan nezvládol odvetu

Mužstvá Slovan Bratislava a Spartak Trnava sa predstavia v Európskej konferenčnej lige 2023/2024, pričom súperov v základných skupinách spoznajú počas piatkového žrebu, ktorý sa uskutoční o 14.30 h SELČ.

Obe slovenské mužstvá sa však do skupinovej časti kontinentálneho pohára číslo tri dostali za odlišných okolností. Bratislavský Slovan mal „našliapnuté“ do skupiny Európskej ligy, no po minulotýždňovom víťazstve v prvom zápase play-off nad Arisom Limassol (2:1) nezvládol štvrtkovú odvetu na Cypre a po vysokej prehre 2:6 sa musí „uskromniť“ iba s EKL.

„Gratulujem Arisu k zaslúženému postupu, bol lepší, najmä v odvete. My sme sklamali herne i výsledkovo. Boli sme pripravení na to, čo sa aj presne stalo, čiže na rýchle útoky za obranu. Nezvládli sme to však ani pohybovo. Beriem zodpovednosť na seba, nebudem dnes riešiť tento výsledok s hráčmi. Musím sa z tohto zápasu vyspať, zodpovednosti sa nevyhýbam,“ povedal podľa webu Slovana tréner Vladimír Weiss st.

Inkasoval šesť gólov

Slovan inkasoval šesť gólov v európskych pohároch iba po druhý raz vo svojej histórii. Predtým sa mu to „pritrafilo“ ešte v sezóne 1962/1963, keď vo štvrťfinále Pohára víťazov pohárov podľahol anglickému Tottenhamu Hotspur 0:6.

„Podali sme zlý kolektívny výkon od nás trénerov po posledného hráča, musíme si to dobre rozobrať. Sú aj takéto dni, no nepamätám si takúto vysokú prehru,“ dodal niekdajší kouč slovenskej reprezentácie.

Naopak, hráči Trnavy triumfovali v odvete play-off EKL v Košiciach nad ukrajinským tímom SC Dnipro-1 výsledkom 2:1 po predĺžení.

Keďže pred týždňom v Trnave sa duel skončil 1:1, Spartak sa po piatich rokoch predstaví v skupinovej časti niektorého z európskych pohárov. Na jeseň v sezóne 2018/2019 účinkoval v Európskej lige.

Mužstvá išli do predĺženia

Skóre duelu otvoril v 3. minúte Erik Daniel, no v druhom polčase v 60. minúte si dal vlastný gól argentínsky stopér Nicolás Gorosito a mužstvá tak išli do predĺženia. V ňom rozhodol košický rodák Martin Bukata, ktorý v 106. minúte doťukol loptu do siete po odrazenom centri Daniela z ľavej strany.

„Mali sme veľmi dobrý prvý polčas, začali sme gólom, aktivitou, vedeli sme sa tam dostať v prechodovej fáze. Po prvom góle sme si počkali na situácie. Mali sme ich pomerne dosť vzhľadom na to, aký ťažký zápas sme hrali. Zaslúžene sme v zápase viedli. Potom sme chceli na to nadviazať, ale čakal som, že Dnipro nám ukáže kvalitu. Mali vysoké držanie lopty, dokázali si vytvárať situácie, keď už hráči boli unavení. Bohužiaľ, sme to neustáli a dostali sme vlastný gól,“ vyhlásil tréner Spartaka Michal Gašparík ml. podľa webu trnavskyhlas.sk.

Kouč Trnavy priznal, že hráči nechceli, aby duel vyústil do jedenástkovej lotérie a chceli ho rozhodnúť v predĺžení.

„Stále sme si hovorili, že jedna šanca príde. Hovoril som to na lavičke, aj chalanom. Nakoniec sa išlo do predĺženia, kde nám pomohli striedania a oživenia hry. Potom sme aj zmenili systém, dali sme v druhom predĺžení dole jedného stopéra, išli sme s jasným cieľom, že nechceme nechať zápas na penalty, pretože červená karta priklonila šance na našu stranu. Išli sme za víťazstvom a napokon sa nám to podarilo,“ skonštatoval 41-ročný lodivod Spartaka.