Molčan postúpil v kvalifikácii na Australian Open, Šramková v Hobarte do 2. kola

Slovenským tenistom sa darilo v utorkových zápasoch v Austrálii a na Novom Zélande.
Rebecca Šramková postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v japonskej Osake. Foto: SITA/AP
Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do 2. kola kvalifikácie dvojhry mužov na Australian Open v Melbourne a Rebecca Šramková uspela vo svojom úvodnom vystúpení na podujatí WTA 250 v novozélandskom Hobarte.

Molčan mal v úvodnom kole kvalifikácie na Australian Open za súpera Japonca Šoa Šibamukura a po dvojhodinovom boji ho zdolal 6:4, 4:6, 6:3.

V troch setoch

Za stavu 1:1 na sety slovenský tenista ušiel súperovi z 3:3 na 5:3 a potom pri svojom podaní premenil druhý mečbal. Súperom 28-ročného ľaváka v 2. kole trojkolovej kvalifikácie bude nasadená sedmička, Belgičan Aleksander Blockx.

Zverenec Tibora Tótha si v minulosti dvakrát zahral v hlavnej súťaži v Melbourne Parku, v rokoch 2022 a 2023 zhodne vyhral po jednom zápase a stroskotal v 2. kole.

Šramková do osemfinále

Šramková (72. v rebríčku WTA vo dvojhre) potrebovala rovnako tri sety na úvodné víťazstvo na turnaji v Hobarte. Ruskú rodáčku s francúzskym pasom Varvaru Grachevovú zdolala 6:4, 4:6, 6:2.

V treťom sete dvakrát vzala súperke podanie a premenila druhý mečbal. Jej súperkou v osemfinále bude domáca držiteľka voľnej karty, 204. hráčka rebríčka WTA, Taylah Prestonová.

