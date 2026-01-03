Wawrinka odštartoval svoju rozlúčkovú sezónu víťazstvom na United Cupe

Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka odštartoval záverečnú sezónu svojej kariéry víťazstvom na United Cupe, keď po tuhom boji zdolal Francúza Arthura Rinderknecha 5:7, 7:6 (5), 7:6 (5). Už 40-ročný rodák z Lausanne je premiérovo súčasťou švajčiarskeho výberu na tomto podujatí.
Swiateková označila nedávny duel o "Súboj pohlaví" ako zbytočný, Sobolenková by do toho šla opäť
Aj zásluhou jeho singlového triumfu Švajčiari zdolali Francúzov hladko 3:0. Trojnásobný grandslamový šampión zdolal o desať rokov mladšieho súpera po viac ako troch hodinách na kurte. Na triumf premenil hneď svoj prvý mečbal.
„Je úžasné mať takúto podporu pri mojej prvej účasti na tomto podujatí. Po 20 rokoch na okruhu je to konečne môj prvý zápas v Perthe. Duel bol náročný, ale som rád, že som ním prispel k tímovému triumfu,“ uviedol Wawrinka.
Wawrinka je zmierený s blížiacim sa koncom kariéry, ale ešte má svoje športové ciele
Ešte pred ním Belinda Benčičová, ktorá má slovenské korene, zdolala Léoliu Jeanjeanová 6:2, 6:4. Potom po boku Jakuba Paula uspela aj v mixe v súboji proti páru Tiantsoa Rakotomanga Rajaonahová, Édouard Roger-Vasselin 6:2, 5:7, 10:2 (zápasový tajbrejk).
United Cup je súťažou osemnástich miešaných národných tímov, ktorá slúži ako príprava na Australian Open v Melbourne.