Slováci v úvodnom zápase Davisovho pohára podľahli Nemcom, v dvojhre neuspeli Klein ani Kovalík

Slovenskí tenisti prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v skupinovej časti finálového turnaja Davisovho pohára, v čínskom Ču-chaji v utorok nestačili na Nemcov.

Rozhodnuté je už po dvojhrách, keďže Lukáš Klein podľahol Maximilianovi Martererovi 4:6, 5:7 a Jozef Kovalík prehral s Yannickom Hanfmannom 6:3, 3:6, 6:7 (3). Nemci vedú už 2:0 na zápasy a štvorhra len kozmeticky upraví výsledok celého duelu.

33 nevynútených chýb

Ľavák Marterer v každom z dvoch setov raz vzal Kleinovi podanie a to mu stačilo na tesný triumf, keďže svoj servis si zakaždým podržal. Slovenskému tenistovi na rýchlom tvrdom povrchu nevychádzal podľa predstáv return. K jedinému brejkbalu sa dostal až v poslednom geme zápasu za stavu 5:6 v druhom sete, ale nevyžil ho a Marterer vzápätí premenil mečbal.

Celkovo urobil slovenský tenista až 33 nevynútených chýb, kým jeho nemecký súper o 10 menej. Na víťazné údery to bolo 9:11 z pohľadu Kleina.

„Hrali sme proti sebe už viackrát. Vedeli sme, čo môžeme od seba čakať, kto bude aktívnejší, ten vyhrá. Dnes to bol, žiaľ, on. Trápil som sa s jeho servisom, bol veľmi nepríjemný, ľavácky, s rôznymi rotáciami. Niekedy som bol rád, že som mu ho vôbec vrátil do kurtu, no aj tak ma potom hneď zatlačil. Bol v tom skrátka lepší a zaslúžene vyhral. V porovnaní s tréningami som sa už na kurte cítil lepšie, už som si na tieto podmienky zvykol. Nehrá sa ľahko, je tu veľmi dusno a vlhko, ale fyzicky som sa cítil fit. Podmienky sú pre oboch rovnaké,“ cituje Kleina oficiálny web Slovenského tenisového zväzu.

Kovalík podľahol v tejbrejku

Na druhý zápas vo dvojhre podľa pôvodnej nominácie kapitánov oboch tímov nastúpili Jozef Kovalík a Yannick Hanfmann. V prvom sete slovenský tenista brejkol súpera v druhej hre a dopodával ho do víťazného konca.

V druhom sa situácia otočila a po strate jedného servisu Kovalík túto časť „stratil„. V treťom sete slovenský tenista prehrával 0:2, ale podanie si potom vzal späť a v desiatej hre mal dokonca mečbal. Nevyužil ho na zisk stretnutia a napokon Hanfmannovi podľahol v tejbrejku.

Slováci nastúpia v C-skupine finálového turnaja v čínskom Ču-chaji ešte proti tímom USA (13. septembra) a Čile (15. septembra). Do novembrovej vyraďovacej časti v španielskej Málage postúpia dva tímy z každej zo štyroch skupín.